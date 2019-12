Migliorato il programma Veeam Accredited Service Partner

Veeam presenta una versione migliorata del suo programma Veeam Accredited Services Partner, con il quale i membri possono differenziare l’offerta e creare valore. VASP permette anche di essere parte attiva del successo dei clienti rafforzando la capacità dei partner di vendere, implementare e supportare le soluzioni Veeam, garantendo piena soddisfazione dei clienti.

Questa transizione garantisce un allineamento totale con il modello di go-to-market di Veeam ed aiuta i partner a lavorare con una modalità diretta di service delivery sui clienti Veeam.

I membri VASP hanno accesso a:

Veeam service IP sul portale del partner, per favorire la creazione di un portfolio di servizi dedicato; offerta di servizi collaborative e personalizzati, come ad esempio strumenti di sizing e scaling e kit di servizi; risorse dedicate per assicurare il successo delle implementazioni.

Secondo Veeam Cloud Data Management Report 2019, il 71% dei decision maker business e IT intervistati ha concordato sul fatto che la tecnologia sarà il fattore più importante nel loro percorso di Digital Transformation. Dal momento che le tecnologie diventano sempre più sofisticate, Veeam riconosce la crescente esigenza delle aziende di identificare partner, system integrator o consulenti in grado di fornire servizi professionali e implementazioni di soluzioni Veeam di alta qualità. Il nuovo programma ristruttura il team professional services di Veeam, dedicando risorse interne in modo esclusivo ai membri VASP. Grazie alle migliori apportate al programma VASP è ora possibile differenziare l’offerta di servizi e contribuire in modo attivo al successo dei clienti.

Danny Allan, Vice President of Product Strategy di Veeam

Oggi la gestione dei dati è un fattore determinante per la crescita di un’organizzazione. Per mantenere competitività, le aziende hanno bisogno di contare sul supporto di professionisti qualificati che siano in grado di implementare e gestire le tecnologie che abilitano la trasformazione digitale. Veeam è impegnata nella creazione di un modello di business totalmente focalizzato sul proprio ecosistema di partner e in grado di fornire il più alto livello di servizio ai clienti. Con le più recenti migliorie, i partner hanno a disposizione tutti gli strumenti per creare e controllare la transizione verso nuove soluzioni in tutte le fasi del percorso.

Tra i benefici del nuovo programma: