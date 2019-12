Partnership siglata tra Aikom Technology e Aviat Networks

Aikom Techno sigla un accordo per distribuire le soluzioni radio a microonde ad alta capacità per la connettività wireless broadband prodotti da Aviat Networks. Le soluzioni e i prodotti a marchio Aviat (linea WTM e-band e multi-band) che Aikom Technology inserisce in portafoglio servono a creare link point-to-point (punto-punto) microwave ad alta capacità per le frequenze 6-42 GHz e 80 GHz.

La piattaforma WTM di Aviat fornisce, con un form factor fra i più compatti sul mercato, la più alta capacità trasmissiva ed è ideale non solo per i WISP (Wireless Internet Service Provider) ma anche per tutti gli operatori Telco e i System Integrator che pongono le loro radici nel mondo radio: si tratta infatti di prodotti dalle performance eccellenti per sviluppare progetti al servizio di agenzie governative ed aziende private che operano localmente o worldwide.

Hadi Choueiry, channel sales manager Aviat

Aviat Networks ha scelto Aikom Technology come partner con l’obiettivo di servire al meglio il mercato WISP con le nostre soluzioni PTP a microonde all’avanguardia. Aikom Technology ha una lunga esperienza nella connettività wireless broadband e porta un forte valore aggiunto ai clienti, grazie alla eccezionale competenza tecnica ed esperienza commerciale.

La tecnologia microwave ad alta capacità consente di creare un collegamento tra due punti fissi, con un’ottima qualità e affidabilità del segnale, un più facile deployment e un minor costo per km. Si tratta di una tecnologia di trasmissione broadband radio ideale per supportare l’esplosione della crescita di servizi dati incentrati sull’IP e multi-gigabit.

L'obiettivo per Aikom è offrire ai partner del mondo TelCo apparati a microonde con altissime prestazioni e stabilità indiscussa, inseribili ovunque si richieda il trasporto dati in modalità wireless in banda singola o multiband (gli apparati a microonde AVIAT sono in grado di trasportare fino a 20 GBps in varie versioni di frequenza).