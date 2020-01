Novità nell’organigramma EMEA di Lenovo PC & Smart Devices

Una nuova carica per Alberto Spinelli, nominato Executive Director Marketing e Communications EMEA nella divisione Lenovo PC & Smart Devices.

Alberto Spinelli, 49 anni, entrerà in carica a partire dal 1 gennaio 2020 e porta con sé una lunga esperienza maturata nei settori dell’hardware e dei servizi digitali, sia come imprenditore – fondatore di diverse startup – sia come manager d’azienda, avendo occupato ruoli in cui è stato tra i primi nello sviluppare ecosistemi digitali.

Spinelli, che avrà base a Milano, guiderà una fase di digital transformation di Lenovo, sviluppando un’organizzazione marketing incentrata su insights e dati, con l’obiettivo di creare una relazione più stretta e continuativa tra Lenovo ed i propri clienti e di rafforzare l’impegno dell’azienda nel fornire tecnologie smart per tutti.