Thomas Rollin nuovo Director Global Accounts Emea di Nutanix

Nutanix ha nominato Thomas Rollin all’incarico di Director Global Accounts per la regione Emea con l’obiettivo di potenziare il servizio clienti a livello globale. Tra le responsabilità di Rollin si anche quella di accelerare la crescita delle vendite e di fornire servizi di consulenza affidabili.

Rollin proviene da NetApp, dove ha avuto il compito di guidare le vendite, offrire le migliori esperienze ai clienti e incrementare il coinvolgimento e le relazioni con il management aziendale ponendosi come consulente di fiducia per il loro business.

In Nutanix, Rollin lavorerà con i clienti globali per identificare le soluzioni più adatte per loro. Ciò significherà fornire soluzioni e servizi in grado di adattarsi a diverse aree geografiche, di soddisfare le diverse esigenze di conformità e di generare nuove opportunità di business in ambito cloud ibrido e multi-cloud.

Thomas Rollin Director Global Accounts Emea

Sono entusiasta di unirmi a Nutanix e di lavorare con un team così esperto per proporre una nuova generazione di soluzioni per un mondo ibrido”, afferma Rollin. Dopo 16 anni in NetApp, non vedo l’ora di creare un’organizzazione Emea di altissimo livello, focalizzata sulla customer experience. Un’esperienza ineccepibile per supportare i nostri clienti nel loro percorso verso il cloud.