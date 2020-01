Concept Reply lancia il nuovo modulo Smart Test Automation

Con il modulo di Smart Test Automation all’interno del Global Test Automation Centre di Torino, Concept Reply implementa i servizi di Test Automation per le aziende. Sfruttando le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale e un monitoraggio 24/7, il modulo effettua un’analisi predittiva su potenziali errori o anomalie. Il controllo della qualità avviene mediante un modello di reti neurali, allenate ad “apprendere” e “riconoscere” i pattern di corretto funzionamento di prodotti e servizi consentendo di individuare preventivamente i comportamenti responsabili di malfunzionamenti e inviare notifiche automatiche.

Il modulo offre alle aziende la possibilità di assicurare un monitoraggio continuativo di prodotti e servizi basati su touchpoint digitali, come ad esempio portali web, mobile/web apps, sistemi di infotaiment a bordo veicolo, in diversi contesti, dall’Energy & Utilities ai Financial Services, dal Retail & Consumer Product all’Automotive.

Disponibile all’interno dell’esistente framework di Test Automation, lo Smart Test Automation è disponibile in modalità “a servizio”, cosi da facilitarne la fruizione senza la necessità, per le aziende, di farsi carico di un centro proprietario o di una specifica soluzione di Test Automation.