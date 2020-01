Samsung Galaxy S10 Lite e Note10 Lite, produttività mobile

Samsung Electronics svela i nuovi Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite, device premium ricchi di tecnologia, per una mobilità ad alte prestazioni.

S10 Lite può contare su una CPU Octa-core a 64 bit, con una architettura evoluta (Single Core 2.8 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.7 GHz). Diversamente, la variante Note10 adotta una micro-architettura equilibrata, con nuclei quad-core (per un totale di otto core) di tipo Quad Core 2,7 GHz + Quad Core 1,7 GHz.

Galaxy Note10 Lite e la sua caratteristica S Pen permettono di vivere l’esperienza premium dei dispositivi Note e aumentare la produttività. Grazie al supporto per Bluetooth Low-Energy (BLE), ora è possibile mandare avanti le slide durante una presentazione, controllare la riproduzione di un video o scattare una foto con un semplice click della S Pen. Air Command rende accessibili le funzionalità necessarie della S Pen in modo semplice e rapido. Infine, prendere appunti non è mai stato così facile: la funzione “Conversione Digitale del testo” converte le note scritte a mano in testo, pronto da modificare e condividere, mentre Samsung Notes rende più semplice e veloce creare annotazioni in mobilità.

Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite offrono ad ancora più persone la possibilità di accedere a tutti i vantaggi che contraddistinguono i dispositivi Samsung Galaxy:

• Esperienza di visione senza soluzione di continuità. Sia Galaxy S10 Lite che Galaxy Note10 Lite dispongono di un display Infinity-O da 6,7 pollici. Questa tipologia di schermo offre un’esperienza coinvolgente, che permette di godere al massimo dei contenuti multimediali sullo smartphone.

• Batteria più grande e di maggiore durata. Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite sono dotati di una potente batteria da 4.500 mAh e di Ricarica Ultra-Rapida rispettivamente da 45W e 25W, in modo da poter rimanere connessi più a lungo e dedicare più tempo ai propri interessi.

• Funzionalità intelligenti e servizi accessibili. Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite forniscono l’accesso all’ecosistema Samsung di app e servizi intelligenti, tra cui Bixby (Vision, Home, Routines), Samsung Pay e Samsung Health. I dispositivi sono inoltre protetti dalla piattaforma di sicurezza a più livelli Samsung Knox in grado di salvaguardare tutti i dati degli utenti e di tenere separati le informazioni personali da quelle di lavoro.

Per portare la fotografia a un livello superiore in qualsiasi situazione, Galaxy S10 Lite dispone di una fotocamera principale e obiettivi ultra-grandangolare e macro, oltre alla nuova funzione Super Steady OIS. In combinazione con la modalità Super Stabilizzatore, Super Steady OIS assicura una maggiore stabilità per le foto e i video acquisiti nel pieno dell’azione, permettendo di condividere le proprie esperienze dal vivo, senza compromessi.

La fotocamera ultra-grandangolare ha un angolo di visione di 123 gradi, che offre lo stesso campo visivo dell’occhio umano, mentre le fotocamere ad alta risoluzione anteriori e posteriori consentono di catturare ogni singolo dettaglio.

Galaxy S10 Lite sarà disponibile a partire dalla metà di gennaio nelle colorazioni Prism White, Prism Black e Prism Blue al prezzo di 679,00 euro.

Galaxy Note10 Lite sarà in vendita sempre da metà gennaio nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red al prezzo di 629,00 euro.