Able2Extract Professional 15 migliora la produttività

La nuova release della suite Able2Extract Professional 15 promette tante interessanti funzionalità, per una gestione integrata dei documenti di lavoro.

La piattaforma consente di convertire i file di tutti i giorni da PDF a una moltitudine di formati ampiamente supportati, di convertire documenti scansionati in testo con OCR, modificare, processare e firmare digitalmente il materiale digitale.

La release 15 vanta una GUI rinnovata e il supporto per i temi scuri, molto in voga, ideali per non affaticare gli occhi e in linea con la grafica moderna di Windows 10.

Ad oggi, seguendo la richiesta del mercato, Able2Extract Professional 15 è stato tradotto da zero per offrire la stessa esperienza d’uso e la medesima produttività per lo spagnolo, francese e tedesco, così come in inglese. Il motore OCR è stato aggiornato per riconoscere accuratamente i caratteri speciali spagnoli, francesi e tedeschi, al fine di fornire risultati di alta qualità quando si tratta di estrarre dati PDF scansionati. Il batch creator permette di creare potenti routine automatizzate per snellire i processi ripetitivi.

Tra le molte funzioni, lo strumento permette di unire in batch i file PDF durante il processo di creazione di PDF. È dunque possibile inserire centinaia di file in Batch Creator e scegliere di unire i risultati convertiti in un unico documento PDF.

Non solo, il tool, oltre alla conversione in Excel, Word, CSV, Powerpoint, Publisher, AutoCAD e file di testo, consente di convertire anche più PDF in HTML. Se la cartella contiene documenti in formato file misto, il filtro di “tipo di file” permette di scegliere un singolo elemento che deve essere caricato nello strumento Batch Converter.

La funzione di firma di Able2Extract offre un controllo ancora maggiore sulle strutture delle tabelle Excel e una migliore funzione di ricerca. Invece di specificare un singolo set di intestazioni e piè di tabella, o impostazioni di suddivisione del testo per pagina, è possibile impostare proprietà specifiche per ogni tabella, individualmente. Per accelerare il flusso di lavoro è possibile eliminare righe e colonne con un semplice “doppio click”.

Le migliorie includono la possibilità di generare rapidamente un documento PDF vuoto o singoli file per ciascuna pagina di una data sorgente. La funzione Cerca PDF è ora più veloce e capace di mostrare le occorrenze totali. Il nuovo strumento “Mano” semplifica la navigazione nei documenti. I miglioramenti del motore di riconoscimento ottico dei caratteri includono l’ottimizzazione della qualità bitmap prima dell'OCR e il rilevamento dei bordi per raster-to-vector (R2V).

Grazie al nuovo set di funzionalità, Able2Extract Professional 15 risulta a tutti gli effetti particolarmente versatile e facile da integrare nel flusso di lavoro ordinario dell’ufficio.