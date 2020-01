Trasformazione digitale e cyber security, le analisi di IMQ

Il Convegno di Associazione IMQ ha consentito di fare il punto sullo stato della digitalizzazione nel nostro Paese e sugli scenari futuri della Cyber Security.

Stefano Micheli, Segretario dell’Associazione IMQ

Abbiamo coinvolto diversi attori per trattare il tema da diversi punti di vista perché crediamo che serva una risposta di sistema complessiva, quale il mondo IMQ, grazie alla propria governance e ai propri soci di riferimento, può dare, per trasformare in opportunità quelli che oggi vengono visti come rischi della digitalizzazione. Maria Antonietta Portaluri, Presidente di IMQ

Se gli attacchi cyber alle imprese sono aumentati di 10 volte nell’ultimo biennio sono in aumento, nel primo semestre del 2019 gli attacchi ai computer impegnati nella gestione degli edifici dotati di sistemi digitali (4 su 10). Tutto ciò ci deve portare ad aumentare gli investimenti in sicurezza. Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali Confindustria

Gli investimenti in sicurezza delle imprese italiane restano ancora molto bassi. Il mercato della cyber security vale un miliardo di euro, pari soltanto allo 1% della spesa Hi-tech aziendale, quando un livello adeguato sarebbe intorno al 10% del totale



Giulio Iucci, Presidente ANIE Sicurezza

In passato c’erano le infrastrutture critiche, oggi tutto è diventato critico dal punto di vista della sicurezza, per cui la logica di azione ed intervento cambia completamente: il punto fondamentale su cui costruire sicurezza è l’intera architettura di sistema e la visione olistica del tutto.

Per Filippo Cavallarin, Ricercatore ed esperto di sicurezza informatica, la cyber ruota intorno al concetto di vulnerabilità e, considerato che il canale principale per accedere ai sistemi sono le persone, bisogna investire in formazione e lavorare sull’organizzazione aziendale.

Lo conferma Guido Allegrezza, Responsabile Compliance, Governance & Security di Telecom Italia Trust Technologies, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dei valori e della cultura ed organizzazione aziendale nella prevenzione degli attacchi.