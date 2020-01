Anche Calicantus coinvolta nel “Voucher Innovation Manager”

Chiuso il 13 dicembre 2019 il “Voucher Innovation Manager” riguarda anche Calicantus, azienda veneta specializzata in ecommerce management e strategie di vendita. Calicantus infatti rientra tra le realtà tecnologiche del panorama italiano che hanno colto questa opportunità, selezionando nel proprio team le figure idonee a soddisfare i requisiti fondamentali per supportare la crescita digitale delle Pmi.

Calicantus si contraddistingue per la ricerca costante e la promozione dell’innovazione: con oltre 10 anni di attività, più di 50 e-shop gestiti in outsourcing e una crescita del fatturato pari al 270% negli ultimi 4 anni, ha già disposto 5 progetti di Digital Transformation in occasione dell’ultimo Decreto direttoriale.

Valentino Bergamo, Ceo di Calicantus

Abbiamo seguito il percorso di certificazione di 7 risorse interne, che hanno ottenuto la qualifica di Innovation Manager. Il processo di digital transformation è divenuto ormai necessario per affrontare la competizione globale e le nuove esigenze del mercato: grazie al contributo dei nostri esperti, le 5 PMI che stiamo seguendo potranno accedere al know-how per migliorare l’operatività interna, con un aumento della produttività e una sensibile riduzione dei costi.

“Voucher Innovation Manager” (DD 13 dicembre 2019) ha coinvolto 3.063 piccole imprese, 537 realtà di medie dimensioni e 15 reti d’impresa, per un valore totale dei progetti pari a 205.410.202,42 milioni di euro. In coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0”, la misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti su tutto il territorio nazionale. Sarà l’introduzione in azienda di nuove figure manageriali ad ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L’Innovation manager ricopre un ruolo chiave per imprese e start-up che decidono di investire nello sviluppo di nuove prospettive di business: grazie alla loro propensione alla leadership, le capacità motivazionali verso i partner e l’esperienza acquisita sul campo, sono figure consulenziali preziose per incrementare le strategie commerciali e aprire la strada verso la competitività internazionale.

Soluzioni creative e stimolanti, ma estremamente concrete: tra i diversi programmi di digital marketing già messi in campo da Calicantus, rientrano nuove modalità per la valorizzazione del brand, che si integrano allo sviluppo strategico di nuovi canali e mercati. Si aggiungono anche l’applicazione di affinati metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale e nell’organizzazione dei luoghi di lavoro, volti ad ottimizzare l’integrazione digitale nei processi aziendali.

La missione degli Innovation Manager di Calicantus sarà quindi superare la scarsa propensione al cambiamento, attualmente presente in molte aziende del territorio, per favorire l’evoluzione culturale e le opportunità innovative di potenziali partner, come startup e centri di ricerca.