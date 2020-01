CES 2020, TCL lancia il futuro della tecnologia Mini-LED

Al CES, TCL è presente con la generazione futura della tecnologia Mini-LED, considerata tra le innovazioni più interessanti dell’evento di Las Vegas.



Già riconosciuto come uno dei marchi di elettronica di consumo in più rapida crescita grazie alle suo soluzioni avanzate nel settore tv – come il primo tv con retroilluminazione Mini-LED dalle altissime prestazioni – TCL Electronics continua a investire per migliorare la tecnologia MiniLED e aumentarne la penetrazione nel mercato.

Grazie alla tecnologia Quantum Constrast, TCL ha stabilito un nuovo standard per la qualità di immagine dei tv con decine di migliaia di singoli Mini-LED che alimentano i pannelli dei modelli premium di TCL, in grado di rendere contrasti e brillantezza senza precendi. TCL alzerà ulteriormente l’asticella svelando la prossima generazione della tecnologia Mini-LED durante la conferenza stampa che si è tenuta il 6 gennaio al Ces di Las Vegas.