Tendenze: Ericsson prevede l’arrivo dell’Internet dei sensi

Quali saranno le tendenze che ci accompagneranno fino al 2030? A inizio 2020 Ericsson stila la classifica di quello che prevede diverrà l’Internet dei sensi. Alle previsioni dei consumatori sull’Internet dei sensi è dedicata la nona edizione del report “Hot Consumer Trends” di Ericsson che fotografa le aspettative e le previsioni di 46 milioni di early adopter in ambito tecnologico.

Pernilla Jonsson, Head of Ericsson Consumer & IndustryLab e co-autore di questo report Stiamo parlando di un passaggio epocale, dall’attuale connettività legata agli smartphone alle esperienze immersive derivanti dalla connessione dei nostri sensi. Questo report esplora cosa questo cambiamento può significare per i consumatori, uno scenario in cui i visori per la Realtà Aumentata rappresentano il punto di accesso. Non ci aspettavamo che i nostri utenti prevedessero già importanti cambiamenti nella vita quotidiana grazie alla connettività sensoriale abilitata da Intelligenza Artificiale (AI), Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR), 5G e automazione.

Michael Björn, Head of Research Agenda, Ericsson Consumer & IndustryLab, e co-autore dello studio

Spesso immaginiamo che il futuro abbia uno sviluppo lineare rispetto al presente. Ma dovremmo già prendere in considerazione le opportunità e le sfide che si delineeranno in un mondo in cui i cinque sensi umani saranno digitalizzati. Per esempio, questo potrebbe avere un ruolo significativo nella lotta al cambiamento climatico. La digitalizzazione di molte attività, infatti, potrebbe avere impatti positivi sull’ambiente. Con la digitalizzazione dei sensi si potrebbe andare a lavorare, in vacanza o girare il mondo rimanendo all’interno della propria abitazione. L’Internet dei sensi, inoltre, alimenterà il dibattito attorno al tema della privacy personale. Ad esempio, l’opinione pubblica potrebbe temere che i nostri sensi vengano manipolati per spingere all’acquisto di prodotti o servizi. Le persone si aspetteranno, quindi, che vengano attuate le necessarie protezioni e garanzie a tutela della loro privacy.