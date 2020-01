Mobilità, CPU e GPU, le novità AMD al CES 2020

Al CES 2020, AMD, attraverso il Presidente e CEO Dott.ssa Lisa Su, ha illustrato le principali novità in ambito CPU, GPU e device per la mobilità.

In evidenza, tecnologie che spingeranno i consumatori, i giocatori e i content creator a raggiungere nuovi traguardi nel 2020.



Ecco le ultime novità di AMD, dai processori per laptop ultrasottili più potenti al mondo alle CPU desktop, fino alle schede grafiche pensate per ottenere il massimo in game a 1080p:



• AMD Ryzen Serie 4000 e i Processori Mobile Athlon Serie 3000 – Con 8 core e 16 thread, i processori mobile AMD Ryzen Serie 4000 offrono un'incredibile reattività, portabilità ed efficienza energetica per i principali portatili ultrasottili e da gaming.

I processori mobile Athlon Serie 3000 espandono la portata della potente architettura "Zen" nei portatili tradizionali, consentendo esperienze operative avanzate. Disponibili presso i principali OEM, i sistemi alimentati da questi processori saranno disponibili per l'acquisto a partire da questo trimestre.

• AMD Ryzen Threadripper 3990X – La soluzione definitiva per i creatori di contenuti, il primo processore HEDT a 64 core al mondo sarà disponibile per tutti i creator a livello mondiale a partire dal 7 febbraio 2020.

• AMD Radeon RX 5600 XT – Costruita sulla base dell’architettura AMD RDNA, sfruttando la tecnologia di processo a 7 nm leader nel settore, la nuova Radeon RX 5600 XT offre 6GB di RAM GDDR6, PCIe 4.0 e caratteristiche software innovative per spingere il gaming a 1080p verso nuovi orizzonti. Radeon RX 5600 XT sarà disponibile presso i fornitori partner di AMD a partire dal 21 gennaio 2020, al prezzo suggerito di $279 USD.



• Processori grafici AMD Radeon per desktop e laptop – La potenza dell'architettura RDNA nelle mani degli OEM: AMD ha annunciato anche la disponibilità della GPU Radeon RX 5600 per PC desktop preconfigurati, mentre per tutti gli appassionati del mondo gaming in mobilità e ad alte prestazioni in 1080p, AMD ha presentato la GPU Radeon RX 5600M per laptop. Infine, AMD ha svelato Radeon RX 5700M, la GPU con 8GB di GDDR6, per i più avanzati laptop da gioco ad alte prestazioni.



• AMD FreeSync “Premium” – AMD ha introdotto le nuove categorie AMD FreeSync Premium e AMD FreeSync Premium Pro, rendendo ancora più semplice la scelta degli schermi più adatti alle proprie esigenze, così da offrire un’esperienza di gioco fluida e migliorata. Per saperne di più, clicca qui.



AMD ha inoltre presentato la tecnologia AMD SmartShift. Sfruttando la potenza dei processori Ryzen, di Radeon graphic e della versione più recente di Radeon Software, AMD SmartShift porta l'esperienza di gioco degli utenti a livelli mai visti, ottimizzando le prestazioni grazie al bilanciamento energetico automatico in base alle necessità.