Commvault potenzia il go-to-market, Marco Fanizzi è VP EMEA

Commvault nomina Marco Fanizzi VP EMEA, con il compito di sostenere gli obiettivi di crescita dell’azienda nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa.

Il manager vanta oltre 30 anni di esperienza nel mercato dei dati enterprise, dove ha seguito diversi settori e aree geografiche. Ha ricoperto differenti posizioni manageriali presso Dell Technologies, la più recente come Vice President e Managing Director Italia, e ruoli di leadership commerciale in Veritas/Symantec che hanno costantemente promosso le vendite attraverso il canale e il coinvolgimento dei clienti.

Questo annuncio coincide con la nomina di Callum Eade a vice president per l’area APJ (Asia Pacific Japan). Anche Eade porta in azienda una profonda esperienza commerciale e nello sviluppo del business, con la responsabilità di guidare la crescita nei diversi mercati di Commvault nell'area di competenza.

Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer di Commvault

Sono convinto che la grande esperienza di Marco - soprattutto in campo finance e presso le grandi imprese di tutta Europa - accelererà rapidamente l'espansione del nostro business in EMEA. Con un leadership team globale che non è secondo a nessuno, abbiamo il chiaro obiettivo di semplificare, innovare e operare concretamente. Marco ha raggiunto tutti questi obiettivi concentrandosi sulle esigenze dei nostri partner e dei nostri clienti - e so che continuerà a farlo.

Queste nomine sono allineate alla strategia del brand e alla crescita del team di Commvault dedicato al go-to-market. La società ha posto le basi della sua visione del futuro basato sul cloud con l'acquisizione di Hedvig, azienda specializzata nel software-defined storage, e il lancio di Metallic, iniziativa Commvault mirata a offrire gestione e protezione dei dati in modalità SaaS.