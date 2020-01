SolarWinds Backup for Office 365, protezione essenziale

SolarWinds Backup for Office 365 è una soluzione che offre protezione essenziale e cloud-first per i dati di Office 365 Exchange, OneDrive e SharePoint.

La piattaforma, gestibile attraverso la stessa dashboard basata sul Web utilizzata per la protezione di server, workstation e documenti aziendali di importanza critica, effettua il backup e consente di ripristinare i dati relativi a Exchange, OneDrive e SharePoint.

La richiesta di strumenti efficaci e a costi contenuti che aiutino gli MSP a ridurre l'impatto potenziale di dannosi attacchi esterni ed errori di utenti interni è in crescita. Lo stesso vale per le funzionalità, ancora più critiche, di conservazione e recupero dei dati e di dimostrazione della conformità alle normative, ora che sempre più aziende adottano applicazioni SaaS e spostano risorse sul cloud.

Kelvin Tegelaar, CTO, Lime Networks

Backup for Office 365 ci ha aiutato a far sentire i nostri clienti più al sicuro e a proprio agio con le soluzioni cloud, poiché ha consentito loro di riacquistare il controllo del backup dei propri dati. La soluzione è semplice da gestire ed estremamente efficiente, e offre ai nostri clienti un livello extra di protezione e continuità.

Con Backup for Office 365, gli utenti possono ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative, gestendo i backup di Office 365 insieme a quelli di server e workstation, inoltre possono conservare copie recuperabili di dati di Exchange per sette anni e archiviare dati di OneDrive e SharePoint per un anno. È incluso anche lo storage dei backup sul cloud privato di SolarWinds, che offre più di 30 data center globali in risposta ai requisiti locali relativi ai dati.