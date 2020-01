Novità in Acer con l’arrivo dei notebook ultraslim Swift 3

Pensati per i professionisti che lavorano in movimento, Acer presenta due Swift 3 dotati di processore Intel, peso inferiore a 1,2 kg e batterie a lunga durate..Due i nuovi modelli di notebook ultraportatili: un modello da 13,5 pollici (SF313-52/G) basato sugli ultimi processori Intel Core di decima generazione e l'altro da 14 pollici (SF314-42) basato sui più recenti processori AMD RyzenTM Mobile serie 4000.

Acer Swift 3 (SF313-52/G), un concentrato di potenza per la produttività in movimento

Grazie allo spessore di 15,95 mm, al peso di 1,19 kg e all'elegante chassis in metallo, lo Swift 3 (SF313-52/G) è facile da mettere in borsa e portare in viaggio. Dotato di un display con cornici ultrasottili che consente un rapporto screen-to-body dell'83,65% e aspect ratio di 3:2 per offrire il 18% di spazio di visualizzazione in più in altezza verticale. Il display da 13,5 pollici dà vita a immagini e video con colori sbalorditivi.

Progettato con Intel come parte del nuovo programma di innovazione identificato con il nome in codice “Project Athena”, lo Swift 3 (SF313-52/G) ha superato rigorosi test per raggiungere gli obiettivi di esperienza d’uso e le specifiche hardware imposti dal programma, assicurando costantemente reattività3 e ripresa istantanea dallo standby e autonomia 3,5,6, di cui necessitano gli utenti più ambiziosi per concentrarsi in qualsiasi luogo.

Lo Swift 3 (SF313-52/G) è equipaggiato con processori Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione, con la più recente grafica NVIDIA e una batteria di lunga durata che consente fino a 16 ore di produttività . Supporta anche la ricarica rapida, fornendo fino a 4 ore di utilizzo con una ricarica di soli 30 minuti . La tastiera retroilluminata consente agli utenti di continuare a digitare anche in ambienti poco illuminati.

Lo Swift 3 supporta Windows Hello tramite un lettore di impronte digitali per un accesso al sistema più facile e sicuro e, una volta avviato, rende disponibile una porta USB Type-C con funzionalità complete per velocità di trasferimento dati incredibilmente elevate tramite i connettori Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 o DisplayPort. Il Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) offre un'esperienza di navigazione web più fluida, per una produttività fino a 3 volte5 maggiore e riduce la latenza fino al 75%6 rispetto a Wi-Fi 5 (802.11ac).

Acer Swift 3 (SF314-42) con i più recenti processori AMD Ryzen Mobile

Acer Swift 3 da 14 pollici (SF314-42) è un dispositivo moderno che offre un perfetto equilibrio tra stile, potenza ed efficienza. Il modello di ultima generazione pesa appena 1,2 kg, ha uno spessore di 16,55 mm ed è dotato di uno chassis in metallo leggero. Il dispositivo presenta un elevato rapporto screen-to-body grazie alle cornici ultra sottili.

Oltre al design elegante, i processori AMD Ryzen serie 4000 assicurano prestazioni eccezionali grazie all'innovativo processo produttivo a 7 nm e all'architettura core "Zen 2", specifiche che abbinate ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR 4x, rendono Swift 3 (SF314-42) una soluzione potente per la produttività in movimento. Il Wi-Fi 6 (802.11ax) e un SSD PCle fino a 512 GB cosnentono inoltre di svolgere tutte le attività in un lampo. Swift 3 (SF314-42) supporta anche accessi veloci e più sicuri tramite Windows Hello, mentre Wake on Voice consente agli utenti di interagire con Cortana quando lo schermo è spento.