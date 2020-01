Resistente, sottile e leggero: Acer presenta TravelMate P6

Arrivano due nuovi notebook in casa Acer. TravelMate P6 pensato per i professionisti sempre in mobilità e TravelMate P2 ad alta connettività e lunga autonomia.

Acer TravelMate P6: per i professionisti in viaggio

Il nuovo Acer TravelMate P6 vanta un telaio in lega di magnesio-alluminio di alta qualità che è più resistente e leggero delle leghe di alluminio standard di pari spessore. Conferisce inoltre al notebook un aspetto elegante e moderno. Con un peso di soli 1,1 kg3 e uno spessore di soli 16,6 mm, è facile da portare in viaggio. Con un’autonomia fino a 23 ore, i professionisti possono lavorare ininterrottamente sui voli intercontinentali o essere produttivi per due giorni interi in movimento, senza ricaricare la batteria.

Questo notebook ad alte prestazioni può anche arrivare al 50% di ricarica della batteria in meno di 45 minuti. La connettività 4G LTE opzionale abilitata per eSIM consente agli utenti di lavorare e collaborare anche in assenza di connessioni Wi-Fi. Certificato per Microsoft Teams, il TravelMate P6 offre un'elevata qualità delle immagini in videoconferenza e un suono pulito grazie a un array di quattro microfoni che rileva la voce fino a 2 metri di distanza.

Progettato con Intel nell’ambito del programma di innovazione Intel identificato con il nome in codice “Project Athena”, il TravelMate P6 ha superato rigorosi test per raggiungere gli obiettivi4 di esperienza d’uso e le specifiche hardware imposti dal programma, assicurando costantemente reattività5, ripresa istantanea dallo standby e autonomia, di cui necessitano gli utenti più ambiziosi per lavorare in qualsiasi luogo.

I nuovi notebook con Windows 10 Pro sono equipaggiati con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione, memoria DDR4 fino a 24 GB, grafica fino alla NVIDIA GeForce MX250, e SSD fino a 1 TB PCIe Gen 3 x4 che utilizza la tecnologia NVMe per accelerare la modifica di fogli di calcolo di grandi dimensioni e la creazione di presentazioni.

Acer TravelMate P6 è stato progettato per i professionisti in movimento, è conforme agli standard MIL-STD 810G e 810F, che prevedono una serie di test di resistenza di livello militare, per l’eventualità di colpi accidentali o cadute. Altri test mettono alla prova la resistenza del notebook ad acqua, umidità e temperature estreme.

Oltre a proteggere i dati, le aziende desiderano che i dispositivi siano facili da configurare e da gestire da remoto. Dotato di Windows 10 Pro, il TravelMate P6 offre efficaci funzionalità di sicurezza per proteggere i dati. Gli utenti possono autenticarsi utilizzando Windows Hello con il lettore di impronte digitali integrato sul pulsante di accensione o tramite la webcam IR che sfrutta il riconoscimento facciale biometrico.

Acer TravelMate P2: un dispositivo versatile per la forza lavoro moderna

Acer TravelMate P2 è la risposta a un mondo del lavoro sempre più diversificato e moderno, in cui i dipendenti ricoprono diversi ruoli e lavorano in molti luoghi differenti. Acer TravelMate P2 offre una connettività all'avanguardia che lo rende una scelta affidabile e adeguata per chi lavora in mobilità. La tecnologia Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) garantisce agli utenti un'esperienza wireless più fluida con velocità fino a tre volte superiori rispetto al Wi-Fi 5 standard (802.11ac). La Nano SIM e/o il 4G LTE abilitato per eSIM consentono l’utilizzo anche in assenza di Wi-Fi.

TravelMate P2 sposa accessibilità, gestibilità e facilità d'uso, ed è subito pronto per l'uso con le impostazioni preconfigurate e ottimizzate oltre alle funzionalità multilingue per una configurazione rapida e senza problemi. Il modulo TPM 2.0 garantisce l'autenticazione sicura e salvaguarda i dati aziendali, mentre funzionalità di sicurezza aggiuntive, come il lettore di impronte digitali e Windows Hello, offrono agli utenti un accesso facile ma sicuro tramite impronte digitali o riconoscimento facciale.

Con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione e una GPU NVIDIA GeForce MX230 opzionale per potenti prestazioni di elaborazione e grafica, il TravelMate P2 offre fino a 32 GB di veloce memoria DDR4, un sottosistema disco a doppia unità configurabile con capacità fino a un HDD da 1 TB e un super veloce SSD PCIe 4–lane PCIe da 512 GB. TravelMate P2 viene fornito con una gamma completa di porte come VGA, HDMI e USB Type-C, e si può facilmente espandere la connettività tramite la dock USB Type-C Acer.