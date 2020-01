Tutte le novità di Sony Corporation in mostra al CES 2020

A CES 2020 Sony Corporation racconta attraverso diverse novità la sua evoluzione in creative entertainment company con solide fondamenta basate sulla tecnologia. In linea con il “purpose” aziendale di “riempire il mondo di emozione attraverso il potere della creatività e della tecnologia”, obiettivo di Sony sarà quello di proporre prodotti, contenuti e servizi in grado di entrare in sintonia con le persone e generare un impatto positivo sulla società.

Kenichiro Yoshida, Presidente e Ceo di Sony Corporation

La creatività è una forza motrice potente che alimenta lo sviluppo di Sony. Quando è unita alle nostre tecnologie, diventa incontenibile.

Nel stand Sony saranno presentate le tecnologie a cui l’azienda si sta dedicando con l’obiettivo di essere sempre più vicina ai creatori e agli utilizzatori dei contenuti, consentendo ai primi di poter riprodurre la “realtà”, come nel caso del video ad alta risoluzione e dell’audio spaziale tridimensionale. Saranno inoltre presentate tecnologie ‘real-time’ in grado di supportare ogni fase del processo di produzione, fino all’esperienza di visione, e diverse combinazioni di tutte queste tecnologie.

Evoluzioni in ambito di tecnologie sensoriali e di imaging applicate al campo della mobilità

-Sensori d’immagine CMOS, con alti livelli di sensibilità, definizione e gamma dinamica e soppressione contemporanea dello sfarfallio dei LED*3 per garantire un riconoscimento accurato degli oggetti, anche in situazioni in cui la rilevazione risulta generalmente difficoltosa.

-LiDAR allo Stato Solido, che utilizza misurazioni di distanza estremamente accurate per un rilevamento 3D preciso degli spazi reali.

-Tecnologia di fusione sensoriale, che combina le capacità di sensori di vari attributi per consentire un riconoscimento tempestivo, anche con nebbia, retroilluminazione e guida notturna.

-Soluzioni sensoriali Time-of-Flight (ToF) all’interno dell’abitacolo, che utilizzano tecnologie di misurazione delle distanze per rilevare e riconoscere persone e oggetti all’interno del veicolo

Nuove proposte nell’area della mobilità che mirano a comfort e intrattenimento

Gli sforzi di Sony nell’area della mobilità fanno parte del progetto “VISION-S”. Il primo prototipo di veicolo realizzato nell’ambito di “VISION-S”, in mostra a Ces 2020, incorpora le tecnologie sensoriali e di imaging di Sony e un software di bordo controllato attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale di Sony e di tecnologie di telecomunicazione e cloud, così da garantirne aggiornamento costante ed evoluzione delle caratteristiche. Nel veicolo sono integrati 33 sensori, inclusi sensori d’immagine CMOS e sensori ToF, per rilevare e riconoscere oggetti e persone all’interno e all’esterno del veicolo stesso e offrire un supporto alla guida altamente avanzato. Il “360 Reality Audio” di Sony garantisce un’esperienza audio profonda e immersiva, attraverso i diffusori integrati in ogni posto auto, così da avvolgere i passeggeri nel suono.

Test di prova di fattibilità 5G

Nel dicembre 2019, Sony ha condotto una prova di fattibilità nell’effettuare riprese video live di una partita di football americano con una videocamera con connessione 5G riducendo tempi di impostazione e costi. I visitatori dello stand di Sony potranno vedere un video dedicato a questa iniziativa e le attrezzature usate durante la prova, tra cui la videocamera a spalla Sony PXW-Z450, un dispositivo Xperia 5G mmWave che consente l’uplink di dati ad alta velocità e un prototipo di trasmettitore che codifica e trasmette video di alta qualità in tempo reale.

Analisi Video in tempo reale basate su Intelligenza Artificiale

Nello stand sarà effettuata una dimostrazione durante la quale alcuni atleti giocheranno una partita di ping pong e la partita sarà registrata con vari dispositivi, tra cui la system camera POV Sony HDC-P50 e altre videocamere con gli esclusivi sensori visivi ad alta velocità di Sony. A partire dalle immagini, verrà eseguita un’analisi istantanea delle posture degli atleti e delle traiettorie di volo della pallina, e personaggi generati con computer graphic mimeranno i movimenti in base alle stime delle posizioni degli atleti, elaborate tramite tecnologie di deep learning.

Strumenti per dare forma all’immaginazione con la tecnologia di visualizzazione volumetrica 3D

- Tecnologia per display con Realtà Spaziale 3D.

- Tecnologia di Produzione Virtuale tramite utilizzo di Registrazione Volumetrica 3D

Nuovi ambienti di creazione di contenuti attraverso l’uso di sistemi di visualizzazione su display di grandi dimensioni ad alta risoluzione

Sony presenta una nuova gamma di tv che integra le tecnologie proprietarie precedentemente offerte dai tv Bravia della Serie Master. La linea di TV 8K LCD della serie ZH8 è dotata dell’eccezionale qualità d’immagine generata dal miglior processore d’immagine X1 Ultimate di Sony, nonché della nuova esclusiva tecnologia “Frame Tweeter”, che offre l’esperienza Sound-from-Picture Reality, pur mantenendo un design sottile. La linea di TV OLED della serie A8 è invece ora dotata di tecnologia X-Motion Clarity, che riproduce chiaramente le immagini in rapido movimento mantenendone la luminosità.

Infine, Sony annuncia l’estensione della gamma di dispositivi compatibili con 360 Reality Audio, l’esperienza audio immersiva resa disponibile in una prima fase in Nord America e dall’autunno 2019 in Europa. Presso lo stand di Sony, i visitatori potranno testare il 360 Reality Audio usando cuffie e smartphone con i servizi di streaming che aderiscono all’iniziativa4, mentre una demo specifica mostrerà in che modo si possa godere del 360 Reality Audio con una soundbar e un diffusore wireless, per sentirsi veramente come in studio con gli artisti.