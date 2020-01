Innovazione e tecnologia intelligente, Intel al CES 2020

Intel ha presentato i tanti passi avanti fatti in materia di AI e guida autonoma, di mobile computing, del futuro dello sport e dell’intrattenimento immersivo. Intel ha dimostrato tutto questo e molto altro durante CES 2020, evidenziando come l'azienda stia infondendo intelligenza in cloud, rete, periferia della rete (edge) e PC, creando un impatto positivo per le persone, le imprese e la società.

Il CEO di Intel Bob Swan ha comunicato una serie di aggiornamenti relativi a Mobileye, inclusa una dimostrazione della RoboCar a guida autonoma offrendo mobilità più sicura per tutti con una combinazione di intelligenza artificiale, computer vision, il modello scientifico-normativo RSS e una ridondanza reale. Swan ha anche sottolineato la collaborazione di Intel con la Croce Rossa Americana e il suo progetto per migliorare la capacità di intervento nel corso di catastrofi, Missing Maps.

Bob Swan, CEO di Intel

La nostra ambizione in Intel è di aiutare i clienti a sfruttare al massimo le innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale, il 5G e l’edge, in modo che, insieme, possiamo arricchire le vite e costruire il mondo dei prossimi decenni. Come abbiamo evidenziato oggi, il nostro obiettivo di infondere intelligenza in ogni aspetto dell'informatica può avere un impatto positivo con una portata senza precedenti.

Mobile computing guidato dall’intelligenza

Il mobile computing è un’area di particolare interesse. Difatti, Intel ha annunciato una serie di nuovi prodotti, partnership ed entusiasmanti innovazioni a livello di piattaforma che trasformeranno il modo in cui le persone si concentrano su ciò che fanno, creano contenuti e interagiscono. Ecco gli annunci effettuati da Gregory Bryant, Executive Vice President di Intel:

-Anteprima e dimostrazione dei nuovi processori Intel Core per PC portatili, nome in codice “Tiger Lake”: Tiger Lake è progettato per dar vita all’ambiziosa visione di Intel per il mobile computing, con progressi rivoluzionari in tutte le direzioni e le esperienze che contano.

-Anteprima della prima GPU dedicata basata su Xe: Lisa Pearce, Vice President of Architecture for Graphics and Software di Intel, ha fornito dati sui progressi della nuova architettura grafica Intel Xe, che offrirà notevoli guadagni prestazionali ai processori Tiger Lake.

-Importanti aggiornamenti relativi al programma di innovazione “Project Athena” di Intel, inclusi i primi Chromebook verificati Project Athena, ottimizzati, testati e verificati al fine di offrire straordinarie innovazioni in tutto il sistema e vantaggi che includono maggiore durata della batteria, reattività continua, compatibilità con le applicazioni e altro.

-Innovazione del fattore di forma, inclusi sistemi a doppio schermo e un rivoluzionario design pieghevole: attraverso sforzi più intensi di co-progettazione con i partner OEM, Intel aiuta ad offrire dispositivi basati su processori Intel Core che danno vita a nuova categorie di prodotti, tra cui nuovi design a doppio schermo e pieghevoli.

Trasformazione aziendale basata sull'intelligenza

Il data center è la forza trainante che fornisce intelligenza alle aziende di tutto il mondo e i processori scalabili Intel Xeon continuano a costituire le fondamenta dei data center. Navin Shenoy, Executive Vice President di Intel, ha annunciato che i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, in arrivo nella prima metà del 2020, includeranno nuove estensioni di Intel DL Boost. Shenoy ha evidenziato diversi modi in cui Intel sta infondendo intelligenza nelle piattaforme di dati in ambito cloud, rete ed edge, trasformando lo sport e l’intrattenimento:

-Netflix ottimizza e accelera i servizi di streaming: Netflix ha utilizzato la più recente tecnologia di compressione video, AV1, per migliorare i servizi streaming e per portare contenuti in tutto il mondo.

-Esperienze migliorate per atleti e spettatori dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con 3D Athlete Tracking: 3D Athlete Tracking (3DAT) è una soluzione di visione artificiale unica nel suo genere che impiega l’intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza visiva con dati e immagini quasi in tempo reale.

-Streaming video volumetrico, su larga scala: Intel e il mondo dello sport stanno trasformando l'esperienza di visione degli eventi sportivi. Intel True View riproduce sinteticamente in cloud l'intero volume del campo da gioco degli stadi, per offrire infinite angolazioni che consentano ai tifosi di scegliere qualsiasi punto di vista e la prospettiva di ciascun giocatore.