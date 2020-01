Veeam nomina Danny Allan nuovo Chief Technology Officer

Per sostenere ulteriormente la sua crescita nel comparto del cloud ibrido Veeam ha scelto di nominare Danny Allan alla guida della prossima fase di evoluzione. Danny Allan è dunque il nuovo Chief Technology Officer e Senior Vice President of Product Strategy.

Con queste nuove cariche Allan guiderà il gruppo e le iniziative che riguardano la strategia di prodotto di Veeam a livello globale, e sosterrà la visione tecnologica dell’azienda come fornitore numero uno di soluzioni di backup per il Cloud Data Management.

Nel suo precedente ruolo di VP of Product Strategy di Veeam, Allan è stato responsabile della visione Veeam per il Cloud Data Management, collaborando con clienti e service provider per stimare e garantire il successo a lungo termine.

Ratmir Timashev, Co-Founder ed Executive Vice President Sales & Marketing di Veeam

Danny ha avuto un impatto significativo sulla vision e direzione strategica di Veeam fin dal suo ingresso in azienda nei primi mesi del 2017, ed è stato fondamentale per il consolidamento della nostra leadership di mercato. Mentre i clienti cercano di favorire l'agilità aziendale e sfruttare la potenza dei loro dati, Veeam deve continuare a innovare e sotto la guida di Danny sono certo che accelereremo la nostra crescita organizzativa passando alla fase successiva.

Danny Allan, CTO and SVP of Product Strategy di Veeam

Negli ultimi dieci anni, Veeam ha dominato il mercato offrendo soluzioni che soddisfano le richieste dei clienti. Semplicità, flessibilità e affidabilità sono fondamentali per le organizzazioni di tutto il mondo e la posizione di leadership di Veeam in questo settore è chiara. Il nostro portfolio consente ai clienti di proteggere e gestire i loro dati ovunque essi risiedano - sia in ambienti virtuali, fisici o nel cloud - ma sono entusiasta di ciò che deve ancora venire, e so che il 2020 porterà diverse innovazioni che garantiranno a Veeam di continuare a consolidare la sua posizione di leader sul mercato.

In precedenza, Danny Allan è stato CTO di Desktone, piattaforma software per service provider che offre hosted desktop, acquisita da VMware. All'inizio della sua carriera, Allan è stato Director of Security Research presso IBM e membro del Security Architecture Board, dove è stato co-autore di IBM Secure Engineering Framework. È inoltre titolare di numerosi brevetti software nel campo del cloud e della sicurezza.