D-Link si focalizza sempre di più sulle connessioni smart

A CES 2020 D-Link ha presentato anche le videocamere mydlink che sfruttano l’AI e una gamma di soluzioni per il networking domestico basate su Wi-Fi Mesh e Wi-Fi 6. Le nuove videocamere mydlink sono progettate specificamente per offrire una sorveglianza di alta qualità per una molteplicità di ambienti. Dotate di rilevamento delle persone edge-based con tecnologia AI per la definizione di zone di controllo e perimetrali e monitoraggio da remoto in qualsiasi momento. Grazie all'interoperabilità integrata con l'ecosistema mydlink, sono anche compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa.

Nuovi arrivi anche nella famiglia D-Link di soluzioni mesh per il networking fluido e senza interruzioni, tra cui i router certificati EasyMesh, gli extender Wi-Fi Mesh, e i router ed extender Wi-Fi 6 per offrire una capacità eccezionale, oltre ad avere il supporto per l'IoT e la Smart Home.

Il router Wi-Fi DIR-1950 MU-MIMO Gigabit e lo smart router Wi-Fi 6 DIR-X1560 sono stati appositamente progettati per fornire una maggiore copertura e una connessione intelligente e fluida. La gamma comprende anche il COVR-1902 Whole Home Mesh Wi-Fi System, vincitore del 2020 IoT Breakthrough Award.

Con l’arrivo del 5G, i nuovissimi prodotti 5G di D-Link consentono agli utenti di sperimentare velocità incredibili a casa, in ufficio e in viaggio. Il DWR-2101 5G NR MiFi e il DWP-1020 5G NR Outdoor Unit sono stati riconosciuti come vincitori del CES Innovation Award 2020.