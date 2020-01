Sono tante le novità di Qualcomm presentate al CES 2020

Tra le innovazioni portate a CES 2020 da Qualcomm spicca l’automotive con Snapdragon Ride e MAC Wi-Fi 5, la collaborazione con General Motors, il Super Wideband.

La nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon Ride

Qualcomm Technologies, una sussidiaria Qualcomm Incorporated, ha presentato la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon Ride, la sua più recente soluzione che completa il vasto portfolio di prodotti automotive. È una delle soluzioni di guida autonoma più avanzate del settore automobilistico, scalabile e aperta – che comprende le famiglie di system-on-chip (SoC) Snapdragon Ride Safety, Snapdragon Ride Safety Accelerator e Snapdragon Ride Autonomous Stack.



Partnership Qualcomm e General Motors

Qualcomm ha annunciato il proseguimento della collaborazione con General Motors (GM) per offrire esperienze di guida sempre più all'avanguardia ai veicoli attuali e futuri. Combinando l'esperienza di GM, una delle case automobilistiche leader a livello mondiale, con il portfolio in espansione di soluzioni automotive di Qualcomm Technologies, le aziende mirano a offrire veicoli di prossima generazione sicuri e intelligenti.



Qualcomm arricchisce il portfolio automotive con Dual-MAC Wi-FI

Il nuovo chip QCA6595AU si aggiunge alla gamma di prodotti Wi-Fi 6 e single MAC andando a completare il portfolio di Qualcomm di prodotti scalabili Wi-Fi e Bluetooth per il settore automotive. QCA6595AU è un nuovo chip combinato per il settore automotive Qualcomm Automotive Wi-Fi 5 e Bluetooth che permette di offrire performance dual Medium Access Control (MAC) Wi-Fi 5 di alto livello e la più recente generazione di Bluetooth 5.1 per l’industria automobilistica. Progettato per raggiungere velocità di 1 Gbps, QCA6595AU è complementare al chip Qualcomm Automotive Wi-Fi 6 dual-MAC QCA6696, che può raggiungere velocità di throughput di 1.8 Gbps, e completa il chip QCA6574AU Wi-Fi 5 single MAC, che abilita throughput fino a 867 Mbps

Tecnologia aptX audio e voce per chiamate di qualità

Qualcomm ha presentato Qualcomm aptX Voice audio, un nuovo codec voce che assicura una qualità vocale ad alta definizione via connessione Bluetooth. L’intelligibilità e la comprensione vocale sono elementi fondamentali per assicurare una comunicazione senza interruzioni tra telefono e aptX Voice, una nuova funzionalità della tecnologia audio adattiva di Qualcomm sviluppata per migliorare significativamente la qualità della voce per tutti coloro che utilizzano accessori Bluetooth per effettuare chiamate.



Oggi i codec super wideband sono utilizzati dagli operatori telefonici per migliorare la qualità delle chiamate da mobile: ciò significa che già molti utenti possono beneficiare di una elevata qualità delle chiamate. Così come la tecnologia aptX è stata sviluppata per migliorare la qualità dello streaming musicale via Bluetooth, aptX Voice è stata ideata per migliorare l’esperienza vocale di chiamata assicurando una migliore qualità grazie all’utilizzo della frequenza a 32kHz via Bluetooth Handsfree Profile che garantisce una scansione della voce chiara e cristallina.

Nuovo servizio Car-to-Cloud

Qualcomm ha presentato il nuovo servizio Qualcomm Car-to-Cloud, la prima offerta di servizi integrati dell’azienda pensati per le auto connesse e compatibili con le piattaforme Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit e Qualcomm Snapdragon Automotive 4G e 5G. Facendo leva sull’ampia gamma di asset tecnologici dell’azienda, il servizio Qualcomm Car-to-Cloud è progettato per aiutare i produttori di automobili a mantenere aggiornati i cockpit e i sistemi telematici e fare in modo che i veicoli siano pronti al futuro, garantendone la flessibilità necessaria per attivare funzionalità in qualsiasi momento, così che i produttori siano al passo con i trend tecnologici richiesti dai consumatori anche nonostante i tradizionali cicli di produzione dei prodotti automotive. Il servizio Qualcomm Car-to-Cloud garantisce ai produttori di monetizzare durante il ciclo di vita di un veicolo attraverso gli aggiornamenti over-the-air (OTA), sblocco on-demand di funzionalità e servizi pay-as-you-use, raccogliendo allo stesso tempo preziosi dati di analisi del veicolo.

Nuova piattaforma per i veicoli e le infrastrutture stradali per l’adozione del C-V2X

La nuova piattaforma Qualcomm C-V2X per i veicoli e le infrastrutture stradali (RSUs) tiene conto della crescente richiesta della tecnologia Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) e nasce per rispondere alle esigenze sia dei veicoli che delle infrastrutture stradali in termini di sicurezza e applicazioni per la mobilità.



La reference platform Qualcomm C-V2X integra le soluzioni di comunicazione C-V2X attraverso capacità computazionali in grado di fornire una serie di soluzioni 4G, 5G Wireless e C-V2X che comprendono servizi di localizzazione multifrequenza GNSS che garantiscano precisione nella posizione, sicurezza nei messaggi V2X, strumenti di registrazione e verifica dei flussi V2X Intelligent Transport System (ITS). La piattaforma Qualcomm C-V2X è basta su architettura Qualcomm ad elevate performance e bassa potenza ed è ottimizzata per l’utilizzo con applicazioni software al fine di accelerare ulteriormente l’implementazione dei sistemi C-V2X in-car e RSU negli Stati Uniti e a livello globale.