Il settore retail premia le performance di OKI C844dnw

La stampante a colori C844dnw di OKI è stata premiata con il "Golden Innovation FMCG & Retail 2019 Award" e il "Trade Innovation 2019 Award" della kermesse RetailShow. Questi due riconoscimenti seguono altri importanti premi e recensioni, tra i quali l’“Editor’s Choice” della rivista Print IT Reseller e la classificazione "Five-Star" di TechRadar.

I "Golden FMCG & Retail Award" sono un riconoscimento del settore retail per le soluzioni e i prodotti più innovativi. I vincitori vengono valutati attraverso una combinazione tra un sondaggio online dei consumatori e il voto di una giuria. In particolare, il modello C844dnw di Oki è stato selezionato tra 40 prodotti candidati per la categoria "Trade Support Solutions" e il riconoscimento è stato conferito a Oki Europe durante la cerimonia annuale, sponsorizzata da Hurt & Detal, che si è tenuta in Polonia.

Il "Trade Innovation Award" di RetailShow valuta i migliori prodotti e servizi e apparecchiature dedicati al settore Retail. Oki C844dnw è stata apprezzata per la versatilità che offre ai rivenditori, consentendo loro di realizzare on-demand delle sorprendenti comunicazioni visive in-store, grazie alle sue eccellenti capacità di gestione dei supporti di stampa e al colore di qualità professionale.

Javier Lopez, General Manager della divisione Business Development per i Mercati Verticali

Siamo particolarmente lieti che la stampante a colori A3 Oki C844dnw abbia ottenuto riconoscimenti per le opportunità che offre al settore Retail. I retailer la utilizzano per produrre, direttamente in negozio, materiale pubblicitario e segnaletica di qualità professionale, oltre a comunicazione personalizzata per la clientela se e quando necessario, senza dover attendere fornitori esterni. Oki C844dnw permette ai retailer di rispondere rapidamente alle esigenze locali, alle tendenze e alla concorrenza, ottenendo quindi un chiaro vantaggio competitivo sul mercato, oltre a incrementare la fedeltà della clientela e il valore degli acquisti.

Con un design ultra compatto, C844dnw di Oki è ideale per aiutare i retailer a migliorare l'esperienza dei clienti in negozio e ad accrescere la fedeltà di questi ultimi attraverso una segnaletica a forte impatto visivo e una comunicazione personalizzata.

Parte integrante della pluripremiata serie C800 di Oki, C844dnw crea on-demand una segnaletica accattivante, colorata e coinvolgente, consentendo a negozi e catene di ogni dimensione di produrre comunicazioni visive in modo rapido e semplice, direttamente in-house. Dotata della pionieristica tecnologia LED digitale di Oki, la serie C800 gestisce un'ampia gamma di tipi di supporti di stampa, con differenti formati, dimensioni e grammature.

C844dnw di Oki è sufficientemente compatta per poter essere utilizzata anche in piccoli spazi di vendita al dettaglio. La stampante è in grado di fornire velocità di stampa elevate per l'uso quotidiano in ufficio e una qualità di stampa a colori ad alta definizione con risoluzione fino a 1200x1200 dpi su supporti di dimensioni diverse, da quelli piccoli come il formato A6 fino a banner di 1,3 m.

Versatile e affidabile, può essere utilizzata per creare pendolini da scaffale, etichette dei prezzi, targhette, collarini per bottiglie, autoadesivi per pavimento, poster accattivanti, espositori promozionali, totem, banner bifacciali, applicazioni su supporti di stampa impermeabili e molto altro ancora. I negozianti non devono più affidarsi a fornitori di stampa esterni o utilizzare materiali prestampati.