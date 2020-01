Kaspersky: Evgeniya Naumova VP of Global Sales Network

Dal 31 dicembre 2019 Evgeniya Naumova è la nuova Vice President of Global Sales Network di Kaspersky, a riporto diretto di Alexander Moiseev, Chief Business Officer. Sempre in Kaspersky, Naumova ha ricoperto il ruolo di Head of Corporate Sales Russia dimostrando una forte leadership e raggiungendo ottimi risultati di business con un incremento di 20 volte delle vendite dei prodotti business in Russia.

Nel suo nuovo ruolo globale, Naumova gestirà lo sviluppo delle strategie di vendita di tutti i segmenti di business (utenti privati, digital e enterprise) e guiderà un team di regional managing director per garantire lo sviluppo di strategie di vendita di successo e la loro esecuzione su scala globale.

Evgeniya Naumova vanta un'ampia esperienza nel settore IT, in particolare nella sicurezza informatica, maturata gestendo le vendite a livello internazionale e in diversi segmenti di mercato e Paesi. Si è laureata con lode presso la State Technical University di Ulyanovsk in Russia conseguendo una laurea magistrale in management. Nel 2008 ha conseguito un MBA in gestione strategica presso la Kingston University nel Regno Unito e nel 2009 si è laureata presso la Plekhanov Russian University of Economics a Mosca, con un dottorato di ricerca in Scienze economiche.

Alexander Moiseev, Chief Business Officer di Kaspersky

In un mondo digitale in rapida evoluzione anche Kaspersky sta attraversando una trasformazione. Una delle nostre priorità strategiche nelle vendite è garantire che i regional team locali formino un'organizzazione di vendita a livello mondiale. Per raggiungere questo obiettivo è stato fondamentale scegliere un forte leader globale a capo dell’organizzazione commerciale che fosse in grado di sfruttare al meglio la posizione di leadership di mercato di Kaspersky a livello regionale. Sono convinto che la nomina di Evgeniya Naumova, che vanta grandi successi nelle vendite e con un forte background nella cybersecurity, contribuirà a rafforzare la posizione di leadership di Kaspersky nel mercato della cybersecurity e ci consentirà di unire innovazione a ottimi risultati nelle vendite in tutte le aree geografiche.