HPE Aruba con SD-Branch potenzia l’esperienza IT nel Retail

Nell’ambito di SD-Branch, HPE Aruba annuncia l’estensione del framework Zero Trust Security e l’introduzione di funzionalità di gestione cloud-native per il Retail. La soluzione SD-Branch è la componente chiave della strategia Edge-to-Cloud di HPE Aruba: integra i dispositivi Aruba Branch Gateway con la piattaforma per la gestione cloud Aruba Central, mettendo a disposizione un unico punto per il controllo e l'amministrazione delle reti SD-WAN, cablate e wireless, semplificando e proteggendo la connettività dei punti vendita su vasta scala.

Kishore Seshadri, Vice President e General Manager of SD-WAN Solutions di HPE Aruba, società Hewlett Packard Enterprise

HPE Aruba è pioniere delle soluzioni SD-Branch con una nuova categoria che va oltre le proposte SD-WAN, per consentire ai retailer di affrontare le problematiche complesse legate alla connettività dei punti vendita, come la riduzione degli ingombri dei dispositivi, la gestione unificata attraverso WAN e LAN e la sicurezza. Queste innovazioni estendono la soluzione SD-Branch di HPE Aruba per supportare ulteriormente gli operatori di reti retail con nuove funzionalità integrate per la sicurezza in-store, con l'orchestrazione dei workload residenti su cloud pubblici e con la resilienza che occorre per assicurare il funzionamento non-stop degli ambienti retail.

Le innovazioni presentate da HPE Aruba includono:

l'espansione delle funzionalità Aruba per la difesa unificata dei punti vendita, che aggiunge capacità basate sull'identità per il rilevamento degli attacchi e la prevenzione delle intrusioni, così da implementare un framework Zero Trust Security nelle reti dei punti vendita; nuove estensioni alla funzione SD-WAN Orchestrator di Aruba Central per la gestione edge-to-cloud unificata e la connettività protetta verso i workload residenti nel cloud; nuovi branch gateway che garantiscono connettività non-stop attraverso l'integrazione delle reti cellulari compresa tecnologia LTE.

Zero Trust Security debutta nel punto vendita

I retailer che adottano tecnologie digitali – come mobilità e IoT – per migliorare la shopper experience devono affrontare nuove minacce alla sicurezza e più ampie possibilità di attacco. Le tecniche di sicurezza tradizionali non sono state progettate per gestire nuove minacce in costante evoluzione; di conseguenza, molti team IT optano per un framework Zero Trust Security, architettura studiata per considerare sospetto chiunque sia connesso all'interno e all'esterno della rete.

Gli suoi elementi chiave comprendono un policy engine/trust broker, la capacità di segmentare dinamicamente il traffico in base a identità e ruoli e il monitoraggio ininterrotto dei cambiamenti nello stato della sicurezza con la corrispondente modifica in tempo reale delle policy di accesso. I team IT rafforzano la protezione adottando un approccio Secure Access Service Edge (SASE) che combina le funzioni per la sicurezza della rete con capacità WAN per supportare le esigenze di accesso dinamico sicuro delle aziende.

La diffusione di applicazioni software-as-a-service (SaaS) e dei virtual private cloud (VPC) è in continua crescita come la complessità richiesta per mantenere la sicurezza e il controllo sui dati, sul traffico e sugli utenti che accedono al cloud. HPE Aruba ha esteso al cloud il modello Zero Trust Security con la nuova funzione SD-WAN Orchestrator di Aruba Central, per semplificare l'implementazione degli operatori delle reti branch di topologie di overlay flessibili e sicure all'interno di infrastrutture edge su vasta scala e per connettere in maniera protetta migliaia di sedi remote alle applicazioni residenti nei data center e nel cloud.

Le soluzioni Aruba Virtual Gateway, disponibili per AWS e Azure, combinate con capacità di orchestrazione, estendono in modo economicamente conveniente le policy di sicurezza e di rete ai workload residenti nel cloud pubblico, mentre la nuova funzione di prioritizzazione SaaS Express interroga continuamente i siti di hosting delle applicazioni SaaS per garantirne le performance.

Per assicurare una shopping experience trasparente, i retailer necessitano di un'infrastruttura di rete altamente affidabile con cui avviare la digital transformation. L'accesso cellulare integrato nei sistemi Aruba 9004 Series Gateway permette ai clienti di utilizzare questo tipo di connessione come uplink primario o secondario oppure in modalità load shared active-active con altri link broadband. Inoltre, per controllare i costi, i retailer possono utilizzare in modo selettivo per determinate applicazioni l'uplink cellulare in una qualsiasi di queste modalità.