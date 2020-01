Lenovo ThinkBook Plus modernizza il multitasking

La gamma Lenovo ThinkBook Plus presentata al CES è pensata per il lavoratore moderno e per soddisfare le esigenze dei professionisti on-the-go.

Il device è dotato di un innovativo display e-Ink integrato nella cover, che aiuta gli utenti a essere più produttivi nelle attività multitasking, migliorando la concentrazione, la collaborazione e la creatività. Il dispositivo ha un display principale FHD da 13,3” e un display e-ink da 10,8” integrato nella cover, su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Quasi il 60% della forza lavoro oggi è costituita da millennial e Gen Z, due generazioni di nativi digitali che sono spesso multitasking su più dispositivi. Tuttavia, diverse ricerche1 suggeriscono che il multitasking porti a inefficienze, con una perdita media di 2,1 ore al giorno a causa del tempo impiegato per concentrarsi nuovamente sulle attività interrotte. Sappiamo che nell'ambiente di lavoro di oggi il multitasking è inevitabile, ma ciò non significa che le aziende debbano risentire degli effetti negativi del multitasking. Infatti, in Lenovo riteniamo che la tecnologia smarter debba essere progettata per migliorare la concentrazione e la produttività, qualunque sia ruolo all’interno dell’organizzazione, qualunque sia l'attività.



Progettare un notebook pensando ai carichi di lavoro moderni

ThinkBook Plus è progettato sulla base delle nostre ricerche, del feedback dei clienti e delle abitudini di lavoro multitasking. Si tratta di un nuovo tipo di notebook che offre caratteristiche e funzionalità innovative per aiutare gli utenti a massimizzare la loro efficienza. ThinkBook Plus consente di:



• Collaborare al meglio, in modo più semplice, mantenendo la concentrazione durante le riunioni, grazie alla possibilità di ricevere sul display integrato nella cover solo le notifiche essenziali tra gli appuntamenti, i messaggi istantanei o le e-mail. Prendere appunti velocemente grazie alla penna digitale integrata Precision Pen, che può essere sincronizzata con Microsoft OneNote. Controllare rapidamente le chiamate VoIP con i tasti di scelta rapida di Skype e avere un’esperienza uditiva più nitida con gli altoparlanti Harman e i microfoni certificati Skype. Con le funzionalità integrate di Amazon® Alexa® per PC, è possibile eseguire rapidamente una serie di attività senza aprire il notebook.

• Creare, modificare e convertire in tempo reale le idee in grafici e prendere appunti con la penna digitale Precision Pen sul display integrato nella cover del PC. È possibile personalizzare il proprio notebook scegliendo lo screensaver preferito da mostrare sulla cover. Godersi l'esperienza di un notebook con un display IPS FHD e cornici ultra sottili che supporta il formato Dolby Vision. Sentirsi protetti grazie al lettore di impronte digitali integrato nel tasto di avvio, all’otturatore della webcam e alle specifiche dTPM 2.0 per una maggiore sicurezza dell’hardware.

• Rivedere rapidamente i documenti dal display esterno che consente di inserire le note. Aprire il PC per eseguire revisioni più complesse sfruttando la potenza dei processori Intel Core di decima generazione, di Windows 10, della memoria a stato solido standard (SSD) e della memoria Intel® Optane disponibile.

• Rispondere rapidamente a mail e messaggi grazie alla funzionalità Modern Standby che permette di ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso. Smart Power On semplifica l'autenticazione di Windows Hello con l'impronta digitale integrata nel tasto di avvio.



L’offerta ThinkBook si completa con una serie di accessori disegnati per migliorare l’esperienza del proprio notebook. La custodia ThinkBook Plus Premium protegge il PC negli spostamenti tra una riunione e l’altra. Creata appositamente con un’imbottitura interna in schiuma per riparare il display e-ink esterno, include una chiusura a sovrapposizione magnetica di facile apertura.

Il mouse Bluetooth ThinkBook opzionale è silenzioso e compatto e consente di operare con maggiore facilità. Dotato di pulsanti silenziosi, di comandi DPI regolabili e di un sensore ottico per le lunghezze d’onda del blu, che può essere utilizzato su quasi tutte le superfici, il mouse si collega in modalità wireless senza dongle grazie a Bluetooth 5 e supporta l’accoppiamento semplice al PC con la funzionalità Microsoft Swift Pair in Windows 10.