Exclusive Networks nomina Gerard Allison Senior VP Emea

Da gennaio Gerard Allison è il nuovo Senior Vice President EMEA di Exclusive Networks, che rafforza il team per accelerare sugli asset di crescita e innovazione. Allison contribuirà infatti a supportare il successo continuo dell'azienda nell'offrire valore a livello locale e globale, guidando allo stesso tempo la crescita futura attraverso tecnologie leader di mercato, servizi innovativi e modelli di business disruptive, creando valore su vasta scala sia per i vendor che per i partner di canale.

Oltre ad Allison, entrano anche a far parte dell’attuale leadership team di Exclusive tre nuovi executives: Scott Lewis (SVP, Americhe), Brad Gray (SVP, Apac) e Barrie Desmond (SVP Marketing & Communications). I nuovi SVP apportano ad Exclusive competenze e profonde esperienze derivanti da ruoli di senior leadership a livello Regional ricoperti presso vendor e realtà di canale. Ciascuno di loro riporterà ad Andy Travers.

Con oltre 30 anni di esperienza nella creazione di team di successo in Emea, Gerard Allison ha lavorato presso aziende come Juniper Networks e, più recentemente, Gigamon. Con la sua conoscenza del mercato IT e della sicurezza, unita alla sua intraprendenza commerciale, visione imprenditoriale e capacità di costruire e gestire relazioni, Gerard porta un grande valore al business in Emea.

Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales & Marketing di Exclusive Networks

Sono lieto di dare il benvenuto a Gerard in Exclusive Networks e sono davvero entusiasta delle opportunità che ci attendono sotto la sua leadership in Emea. Grazie al suo background come vendor, offrirà una prospettiva preziosa sulla gestione di clienti e partner e ci stimolerà nel continuare a differenziarci sul mercato. La nostra presenza globale è significativa e in continua espansione: serve una leadership forte sia a livello locale che regionale. Sono fiducioso che Gerard ci offrirà tutto questo.