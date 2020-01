Reply con IoT Digital Twin Experience nei Microsoft Center

Valorem Reply porta IoT Digital Twin Experience nei Microsoft Technology Center, dove sperimentare la soluzione che combina IoT, AI e tecnologia Digital Twin. Disponibile anche nel MTC di Milano, la IoT Digital Twin Experience può aiutare a ridurre i tempi di fermo della produzione, migliorare l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) e supportare la formazione del personale. Con la soluzione di Valorem Reply, basata su Microsoft HoloLens, il gemello digitale, inteso come immagine virtuale di un oggetto o processo fisico, assume una forma tridimensionale in Exended Reality integrando i dati IoT.

Le applicazioni di questa soluzione, che coniuga IoT, Intelligenza Artificiale e tecnologia Digital Twin, riguardano più settori industriali come quello della sanità, aerospaziale, automobilistico, energia, logistica e vendita al dettaglio.

I Digital Twin, infatti, possono essere utilizzati per diversi scopi: dalla documentazione del ciclo di vita di un prodotto, alla simulazione e modellizzazione dei dati, dalla sincronizzazione dei modelli, fino alla visualizzazione, monitoraggio, analisi o controllo dei processi. Nella soluzione di Valorem Reply, grazie alla trasmissione in tempo reale dei dati di telemetria al modello digitale, è possibile, ad esempio, rendere immediatamente visibili a tutti i soggetti coinvolti i problemi che si verificano su macchine e processi, oppure effettuare attività di formazione del personale sul funzionamento o sulla manutenzione degli oggetti, senza che le persone siano fisicamente presenti nello stesso luogo.

Mo Omar, Director, Worldwide Customer Experience at Microsoft

Mentre la maggior parte dei clienti vede nell’adozione di tecnologie emergenti come l'IoT un’opportunità per trasformare le proprie attività, il percorso per arrivarci e le competenze specialistiche richieste non sono sempre noti. La Digital Twin Experience di Valorem Reply offre una modalità innovativa e di impatto in grado di aiutare i clienti Microsoft a simulare scenari di applicazione reale dell’IoT all’interno del loro contesto aziendale. Siamo entusiasti di avere la soluzione innovativa di Valorem Reply nei nostri centri per mostrare il vero potenziale del nostro ecosistema di partner.