Shuttle XPC nano, riproduzione 4K e CPU Intel Whiskey Lake

La gammaShuttle XPC nano accoglie la serie NC10, composta da quattro mini-PC per la riproduzione di contenuti 4K in caratterizzati da un form factor ulta compatto.

I processori disponibili della generazione Intel "Whiskey Lake U” spaziano dal Celeron Dual Core a risparmio energetico al potente i7 Quad Core.

Come per la serie precedente NC03, nella serie NC10 sono disponibili quattro diversi modelli, dotati rispettivamente di processori Celeron, Core i3, Core i5 e Core i7. Il modello di punta NC10U7 si presenta con quattro Core e otto Thread e funziona a una frequenza turbo massima di 4,6 GHz.

NC10U: Celeron 4205U (2 MB Cache, 1,80 GHz, 2 Core, 2 Thread), Intel UHD Graphics 610, 1× USB 3.2 (5 Gbit) tipo A, 1× USB 3.2 (5 Gbit) tipo C; NC10U3: Core i3-8145U (4 MB Cache, fino a 3,90 GHz, 2 Core, 4 Thread), Intel UHD Graphics 620, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo A, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo C; NC10U5: Core i5-8265U (6 MB Cache, fino a 3,90 GHz, 4 Core, 8 Thread), Intel UHD Graphics 620, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo A, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo C; NC10U7: Core i7-8565U (8 MB Cache, fino a 4,60 GHz, 4 Core, 8 Thread), Intel UHD Graphics 620, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo A, 1× USB 3.2 (10 Gbit) tipo C.

Con dimensioni minime di 142 x 142 x 42 questi modelli offrono spazio a sufficienza per un’unità da 2,5" (15 mm) sotto forma di un SSD o disco fisso. Due slot SO-DIMM consentono di integrare fino a 32 GB di memoria DDR4-2133/2400. È inoltre disponibile uno slot M.2 libero per l’ampliamento, il quale grazie al collegamento PCI-Express supporta anche le veloci schede NVMe di 80 mm di lunghezza. Un secondo slot M.2 è già dotato di modulo WLAN.

Un collegamento HDMI 2.0a e un collegamento DisplayPort 1.2 consentono la riproduzione di contenuti 4K a 60 immagini al secondo. Tra i vari collegamenti figurano 2x USB 2.0 e 2x USB 3.2 Gen 1 (tipo A/C); a partire dal modello NC10U3 è disponibile una porta USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbit/s. La dotazione è completata da 1x Intel Gigabit Ethernet, 1x RS-232, lettore SD e Audio.

Una efficiente ventola a velocità controllata in base alla temperatura si occupa del raffreddamento del sistema.

Tutti i modelli offrono varie possibilità di installazione; ad es. in verticale grazie alla base in alluminio in dotazione o montata su una superficie a scelta e monitor adatti grazie al supporto VESA anch’esso compreso nella dotazione.

Con l’XPC accessory WLN-M la serie NC10 può essere dotata come opzione di un modulo WLAN con due antenne esterne che supportano lo standard 802.11ac e Bluetooth 4.0. Il prezzo consigliato da Shuttle per il modello NC10U è di 194 euro, per l’NC10U3 è di 438 euro, per l’NC10U5 è di 542 euro e per l’NC10U7 è di 684 euro (IVA al 22% incl.). Tutti i modelli summenzionati saranno disponibili in commercio al momento della pubblicazione di questo comunicato.