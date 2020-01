Panduit VeriSafe, manutenzione sicura dei quadri elettrici

Panduit VeriSafe offre un metodo sicuro per effettuare manutenzione nei quadri elettrici, semplificando le procedure e automatizzando le operazioni di verifica.

Il tester VeriSafe permette di verificare la presenza o assenza di AC nella corretta sequenza ogni volta che si effettua il test aiutando a prevenire l'esposizione diretta a rischi di folgorazione, grazie al test effettuato prima dell'accesso alle apparecchiature.

Dopo l'installazione, è necessario semplicemente premere un pulsante e verificare l'assenza di tensione, che viene confermata da un indicatore luminoso attivo. Questo strumento offre una soluzione nuova e innovativa per verificare l'assenza di tensione in modo sicuro, affidabile ed efficiente prima di accedere ad apparecchiature elettriche potenzialmente pericolose.

Con VeriSafe si riduce il rischio di esposizione ai pericoli elettrici, si riduce la durata e la complessità della procedura di test a vantaggio della produttività e si supportano i requisiti di sicurezza previsti dallo standard NFPA 70E.

Il tester VeriSafe consente agli elettricisti di determinare con certezza se l'ambiente è elettricamente sicuro prima di accedere al quadro, in tempi notevolmente ridotti rispetto alla maggior parte dei tester disponibili in commercio.

Come previsto dallo standard NFPA 70E, prima di eseguire interventi sulle apparecchiature elettriche, è necessario verificare che tali apparecchiature si trovino in uno stato elettricamente sicuro. Finché tale condizione non viene dimostrata, l'apparecchiatura deve essere considerata in tensione e occorre adottare tutte le precauzioni necessarie. Uno dei passaggi previsti prevede l'esecuzione di un test per l'assenza di tensione.