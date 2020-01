Trend Micro Cloud One automatizza la cloud security

Trend Micro Cloud One è la piattaforma di servizi di sicurezza per le aziende che sviluppano applicazioni nel cloud, progettata per una facile migrazione al cloud.



L’architettura proposta vanta la flessibilità per risolvere immediatamente le sfide dei clienti e l’innovazione per evolvere rapidamente attraverso i servizi cloud. Cloud One include il servizio di sicurezza del carico di lavoro leader a livello mondiale, già utilizzato da migliaia di organizzazioni. Offre anche la sicurezza per i container e una nuova soluzione per proteggere applicazioni, reti, file storage e per assicurare che l’infrastruttura cloud sia configurata in maniera ottimale.

Molte soluzioni di cloud security sono spesso difficili da implementare e gestire. Non sono flessibili e non danno quell livello di visibilità che servirebbe ai team IT per affrontare i rischi moderni. L’approccio “all-in-one platform” di Trend Micro è pensato per offrire una protezione semplificata, automatizzata e flessibile, a prescindere dal punto in cui ogni azienda si trova nel proprio viaggio verso il cloud. I clienti che utilizzano la piattaforma trarranno vantaggio da un unico accesso a tutti i servizi, dalla registrazione di utenti e servizi cloud comuni, dalla visibilità da un'unica console e da un modello di tariffazione e fatturazione comune.

La nuova piattaforma di cloud security di Trend Micro supporta i principali provider cloud, inclusi Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.

Trend Micro Cloud One è in grado di offrire una sicurezza di tipo “enterprise-level”, sfruttando i benefici e l’efficienza del cloud.

Cloud One platform sarà disponibile in Q1 2020 con tre servizi pienamente integrati: workload security, network security e application security. Le altre componenti saranno disponibili come soluzioni singole e verranno integrate con Cloud One entro la fine del 2020.



• Trend Micro Cloud One – Workload Security

• Trend Micro Cloud One – Container Image Security

• Trend Micro Cloud One – File Storage Security

• Trend Micro Cloud One – Network Security

• Trend Micro Cloud One – Cloud Posture Management

• Trend Micro Cloud One – Application Security