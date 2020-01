Acronis tutela la sicurezza dei San Diego Padres

I San Diego Padres scelgono Acronis come partner ufficiale; i sistemi di cyber protection del brand consentiranno di proteggere le informazioni della squadra.

La tecnologia e le soluzioni Acronis si fondano sul principio noto come SAPAS, acronimo dei cinque vettori della cyber protection: Salvaguardia, Accessibilità, Privacy, Autenticità e Sicurezza. Il principio garantisce la protezione e la facile accessibilità di dati, applicazioni e sistemi e ne assicura la fruibilità ottimale durante le attività quotidiane di aziende e organizzazioni.

I San Diego Padres utilizzeranno le soluzioni Acronis per proteggere decine di macchine virtuali ESXi e centinaia di utenze di Microsoft Office 365. Acronis fornirà un sistema completo di protezione informatica facile, efficiente e sicuro per gli oltre 400 TB di preziosi dati e carichi di lavoro del team.

Ray Chan, Vice Presidente della divisione Information Technology dei Padres

Il baseball, così come tutti i principali sport professionali, si affida oggi ai dati in misura sempre più imponente. Essere certi della legittimità dei nostri dati è ormai un'esigenza aziendale strategica; quella di Acronis è un'esperienza comprovata nel tipo di cyber protection che ci è indispensabile per mantenere i nostri dati al sicuro.

Serguei Beloussov, fondatore e CEO di Acronis

La tecnologia oggi utilizzata per acquisire i dati scientifici sportivi è straordinaria. Dagli accelerometri di incredibile precisione alle fotocamere super veloci, non è mai stato così facile portare i giocatori a prestazioni superiori e competere con modalità di grande efficienza. La cyber protection fornita da Acronis protegge le informazioni mission-critical e assicura che non siano state manomesse e che siano autentiche. Siamo orgogliosi della partnership sottoscritta con i San Diego Padres, un team che comprende appieno l'importanza della protezione informatica e che lavora con serietà per diventare #CyberFit.