Appian firma un accordo di partnership con Celonis

Appian presenta l’accordo con Celonis per unire la sua piattaforma di sviluppo low-code di applicazioni con il 'process mining' di Celonis Intelligent Business Cloud. Questa partnership permetterà di accelerare la trasformazione dei processi di Digital Business e il miglioramento continuo dei processi per i clienti in comune.

La piattaforma Appian è leader nel Magic Quadrant 2019 di Gartner per le Enterprise Low-Code Applican Platforms (LCAP) e nel Magic Quadrant 2019 di Gartner per le Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS). La combinazione tra velocità di sviluppo e una gestione dei processi potente fa sì che Appian renda fino a 20 volte più veloce la creazione e la modifica di applicazioni aziendali ad alto impatto. Appian rende, inoltre, facile creare intelligenza artificiale (AI) e automazione robotica dei processi (RPA) in qualsiasi applicazione.

Celonis offre un significativo valore di business consentendo alle aziende di scoprire le inefficienze in una serie di funzioni operative, di agire per migliorare i processi aziendali in tempo reale e di monitorarli costantemente per garantire prestazioni ottimali.

L'integrazione iniziale tra le due aziende permetterà agli utenti di Celonis IBC di collegarsi in maniera trasparente ad Appian per il 'process mining' in tutto l'ambiente Appian.