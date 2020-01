Philips 243B9, efficienza e ridotto impatto ambientale

Presentato da MMD il monitor Philips 243B9 permette buone prestazioni, comfort, flessibilità, oltre a maggior efficienza energetica e ridotto impatto ambientale. Da MMD, produttrice di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, arriva il monitor LCD Philips 243B9: dotato di docking USB-C, USB 3.2 ad alta velocità e risoluzione Full HD 1920x1080 con tecnologia IPS, questo monitor 24” (diagonale 60.5 cm) è progettato per semplificare l’attività lavorativa, aumentando così la produttività.

Produttività ecologica

Oltre al comfort, alle ottime prestazioni e alla flessibilità, il Philips 243B9 è anche efficiente dal punto di vista energetico e conforme a numerosi standard e certificazioni ambientali, tra cui EnergyStar 7.0, TCO Edge e RoHS. Un sensore di potenza integrato rileva automaticamente la presenza dell'utente e regola di conseguenza la luminosità del monitor per una maggiore durata del prodotto e risparmi energetici fino all'80%, mentre il Zero Power Switch garantisce un consumo di energia pari a zero e riduce ulteriormente l’impatto ambientale del monitor. Dotato di alloggiamento privo di PVC/BFR e totalmente privo di mercurio e piombo, il Philips 243B9 utilizza anche l'85% di plastica riciclata post-consumo e materiale di imballaggio riciclabile al 100%.

Connettività facile

Progettato per garantire semplicità e facilità d'uso, il Philips 243B9 offre la velocità e la flessibilità del docking USB-C con alimentazione. Con un unico connettore sottile e reversibile, gli utenti possono caricare il proprio laptop, guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati ad alta una velocità. Questo monitor presenta anche la connettività tramite HDMI, così gli utenti possono godere di video e audio digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da fonti AV, inclusi lettori DVD, videocamere e PC.

Comfort e divertimento

Il Philips 243B9 è dotato di molte tecnologie per garantire la massima qualità d'immagine. La tecnologia IPS offre angoli di visione estremamente ampi e immagini nitide e luminose, mentre la risoluzione Full HD assicura maggiori dettagli e più chiarezza. E grazie alla modalità LowBlue, gli utenti beneficiano di una maggiore produttività che è anche una gioia per gli occhi. Il Philips 243B9 è inoltre dotato di una base SmartErgo regolabile, per un comfort ergonomico e una gestione dei cavi integrata.