NovaNext, l’anno fiscale 2019 è da primato

Il system integrator italiano NovaNext rende noti i risultati relativi alla chiusura dell’anno fiscale 2019; l’azienda cresce in modo organico e robusto.

Lo scorso anno si è registrata una forte crescita a livello economico, ma non solo: NovaNext ha introdotto importanti iniziative mirate allo sviluppo e all’eccellenza operativa.

Nel 2019 sono stati raggiunti ricavi pari a 34,8 milioni di euro, con una crescita del 27% sull’anno precedente e con un CAGR sugli ultimi 5 anni di oltre il 17%.

In termini di risorse umane, NovaNext ha registrato una forte crescita, arrivando oggi a contare 150 dipendenti (+20% sull’anno precedente), ed è alla continua ricerca di talenti per il proprio organico.

Il 2019 è stato per l’Azienda l’anno di nuovi e importanti investimenti. Dall’apertura della nuova sede aziendale di Roma – con spazi dedicati agli uffici di commerciali e tecnici per il territorio del Centro Italia ed aule per i percorsi formativi – a ulteriori investimenti in innovazione, come dimostra ad esempio il potenziamento della business unit CyberNext dedicata ai servizi di cyber security.