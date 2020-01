Eliwell e Schneider, efficienza e sostenibilità a EuroShop

A EuroShop 2020 Eliwell e Schneider presenteranno l’offerta integrata per poter effettuare al meglio la gestione della refrigerazione nel comparto del retail. Euroshop 2020 è la fiera triennale leader nel settore retail che si tiene a Düsseldorf (Germania) dal 16 al 20 febbraio dove vengono presentate le soluzioni per la gestione integrata degli edifici, dalla refrigerazione al condizionamento dell’aria.

L’ultima edizione di Euroshop nel 2017 ha visto la presenza di oltre 2.300 espositori provenienti da 61 paesi con circa 114.000 visitatori da tutti i cinque continenti. Anche l’edizione 2020 promette grandi numeri, con una chiara espansione per i settori che più stanno segnando lo sviluppo di questo mercato: Retail Technology, Refrigeration & Energy Management e Shopfitting/Store Design. Eliwell e Schneider Electric saranno presenti presso il Padiglione 16 – stand 16A21, dal 16 al 20 febbraio dove faranno conoscere ai visitatori tutte le loro novità.

Soluzione di punta in fiera sarà EcoStruxure for Supermarkets, la risposta ai bisogni di sostenibilità, monitoraggio, analisi dei dati e sicurezza per le figure professionali operanti nel settore retail che possono così offrire un’esperienza di qualità sempre maggiore ai clienti nei loro punti vendita.

Tra i temi chiave, la refrigerazione e il peso che riveste nel consumo di energia: ecco quindi che l’attenzione sarà centrata su soluzioni in grado di abbattere i consumi, come Domino - la soluzione più compatta, modulare e affidabile per il controllo delle centrali frigorifere a CO2 Transcritico - e la sua naturale evoluzione, il nuovo Domino Zero.

A Euroshop verrà anche presentato in anteprima IDNext, il “next generation controller”: una soluzione di controllo tutta italiana che sarà protagonista nel corso del 2020. Partendo da IDNext, Eliwell anticiperà in fiera gli sviluppi della piattaforma Next per i costruttori di banchi frigoriferi, che sarà disponibile nel corso del 2020.

Non da ultimo, allo stand Eliwell si parlerà anche di “servizi”. Si discute molto di come sia fondamentale, oggi, vendere non solo prodotti ma anche servizi possibili grazie a tecnologie all’avanguardia: la digitalizzazione apre grandi scenari, come la realtà aumentata in applicazioni HVACR che consente di migliorare la manutenzione, velocizzando gli interventi e abbattendo i tempi di downtime delle macchine.

Proprio sulla qualità dei servizi è focalizzata la crescita della rete di partner EcoXpert che conta a oggi 3500 esperti nelle tecnologie Schneider Electric dall’automazione all’energia e nella loro integrazione: nel corso del 2020 numerosi EcoXpert saranno certificati anche per la Refrigerazione, e quindi in grado di proporre al mercato soluzioni integrate e una competenza tecnologica a tutto tondo, a servizio di supermercati e magazzini di nuova generazione.