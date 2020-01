Previsioni Infor: che intelligenza artificiale ci attende?

All’inizio del nuovo anno Infor ha esaminato aspettative e potenziale dell’intelligenza artificiale e di machine learning ipotizzando alcune prossime tendenze.

Infatti le piattaforme di Artificial Intelligence e Machine Learning inizieranno a sfidare il pensiero convenzionale, mostrando l‘enorme potenziale nella trasformazione dei processi operativi delle aziende.

Le previsioni:

-Verso gli "Assistenti digitali intellettuali". Per soddisfare le crescenti aspettative degli utenti aziendali, gli assistenti digitali AI si evolveranno in "Assistenti digitali intellettuali". Agli utenti non è più sufficiente dire agli assistenti digitali che cosa fare in modo che eseguano automaticamente determinate attività o configurazioni di base. Il 2020 sarà l'anno in cui gli assistenti digitali, utilizzando l'AI e l'apprendimento automatico (ML), inizieranno a comprendere il contesto in cui gli utenti stanno operando, per consigliare i potenziali passaggi successivi (basati su azioni già completate), identificando gli errori e correggendo automaticamente gli input, oltre a interagire con gli utenti in conversazioni dinamiche e in tempo reale.

-L'AI aiuta a definire una "nuova normalità". Nel 2020, le piattaforme AI e di Machine Learning inizieranno a sfidare il pensiero convenzionale nell'ambito dei processi aziendali e dei risultati attesi. In altre parole, questi sistemi saranno in grado di ridefinire le nostre ipotesi predefinite su ciò che è "normale". Ciò renderà più efficiente la riprogettazione dei processi aziendali e la formazione delle risorse. Ad esempio, esaminando i processi della supply chain, le piattaforme di AI hanno osservato che i valori predefiniti, relativi alle date di consegna previste e alle date di pagamento, vengono in genere utilizzati solo nel 4% dei casi. Gli utenti inseriscono quasi sempre i propri valori. Quindi, i sistemi di AI e Machine Learning ci consentiranno di ignorare i valori predefiniti, come li intendiamo oggi, e di agire più rapidamente attraverso la fiducia nei nostri dati. Non saremo più soggetti a regole, impostazioni o presupposti predefiniti.

-Rendere l'AI operativa. Nel 2020, modelli specifici per settore renderanno l'AI più facile da usare e distribuire. Nel settore manifatturiero, i sistemi di Intelligenza Artificiale e di apprendimento automatico sfrutteranno processi basati su modelli per aiutare le aziende a gestire meglio le scorte, migliorare le previsioni della domanda, l'efficienza della supply chain, il controllo della qualità e i tempi di consegna. Nel settore sanitario, le organizzazioni sfrutteranno AI e Machine Learning per integrare meglio i dati che sono relegati nei silos delle applicazioni, scambiare informazioni con i partner nel continuum dell'assistenza e utilizzarle meglio per rispondere ai requisiti normativi e di conformità. Inoltre, nel settore retail, le aziende utilizzeranno AI e machine learning per prevedere meglio i modelli di domanda e le date di spedizione, in base a regole definite e migliorare i processi di pianificazione a breve e a lungo termine.