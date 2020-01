Ricoh incoronata leader nel Print Services per l'ottava volta

Managed Print Services Landscape di Quocirca ha riconosciuto ancora una volta a Ricoh la capacità di rispondere alle esigenze dei moderni ambienti di lavoro.

Louella Fernandes, Research Director di Quocirca

Ricoh offre un ampio portfolio di soluzioni rivolte sia al mercato Office che a quello della stampa professionale. Tra le caratteristiche che abbiamo in particolar modo apprezzato, vi sono la capacità di includere nella fase iniziale di consulenza anche tecnologie di terze parti, di analizzarle in relazione alla sostenibilità e di erogare servizi di supporto in ambienti multi-vendor. Questi aspetti rendono Ricoh la scelta ideale per le organizzazioni alla ricerca di un unico fornitore in ambito documentale e IT. Ricoh supporta le aziende nella trasformazione digitale mediante soluzioni e servizi che includono ambiti fondamentali come ad esempio cloud, sicurezza e analytics.

Report Quocirca

Ricoh mantiene la posizione di leadership nel settore MPS anche grazie alla sua strategia multicanale e alla sua copertura internazionale. L’azienda ha sviluppato un’offerta di tecnologie e di servizi che va oltre gli MPS tradizionali, rispondendo così alle nuove esigenze delle imprese. Grazie alla presenza globale e ai servizi erogati in maniera diretta, Ricoh è in grado di supportare le organizzazioni di grandi dimensioni che operano in più Paesi.

Gli MPS fanno parte dell’offerta Ricoh Managed Document Services (MDS). In quest’ambito Ricoh lavora insieme ai propri clienti per ottimizzare i processi, riuscendo così a rendere la gestione delle informazioni più efficiente, anche dal punto di vista della sicurezza.

Ricoh, mette in evidenza Quocirca, offre servizi standardizzati a livello globale, ma allo stesso tempo mantiene un approccio flessibile per personalizzare l’offerta in base alle caratteristiche dei mercati locali.