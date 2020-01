QNAP QXG-5G1T-111C accelera le attività di rete

QNAP porta sul mercato l’adattatore 5 GbE QXG-5G1T-111C, un compatto accessorio per potenziare numerosi modelli desktop e rackmount.

Stiamo parlando di un adattatore capace di raggiungere i 5 Gbps su convenzionale cavo in rame CAT6 o superiore. L’approccio NBASE-T su plug RJ45 facilita l’adozione di questa soluzione in ambienti già strutturati, senza doversi preoccupare di stendere costosa fibra ottica.

Il controller a quattro velocità è capace di adattare le proprie prestazioni in funzione del tipo di cablaggio rilevato e alla disponibilità di switch ad alte prestazioni.

Basata sul chip Marvell AQtion AQC111C, la compatta board QXG-5G1T-111C può dunque operare a 5 Gbps, a 2,5 Gbps, oppure a velocità Gigabit o Fast Ethernet.

Adottando un bus di comunicazione PCIe 2.0 x1, la scheda può essere alloggiata nei NAS predisposti, può essere messa in funzione anche in postazioni desktop, workstation e server basate su Windows e Linux.

Per facilitarne l’installazione, QXG-5G1T-111C è distribuito con staffa ad altezza standard ma anche con l’adattatore a mezza altezza (per case compatti ITX, SFX o specifici NAS).

In rapporto al prezzo suggerito di 77,00 USD questo adattatore rappresenta certamente un valido aggiornamento per postazioni NAS e desktop aziendali. La scheda è infatti proposta a un prezzo concorrenziale e può costituire la base per un aggiornamento dell’intero parco macchine per PMI e imprese.