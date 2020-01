Dal 2020 Matrix42 estende il servizio SAM con LIS Premium

Da gennaio, con l’integrazione di LIS Premium, SAM di Matrix42 permetterà di beneficiare dei vantaggi di un pacchetto per tutte le aree del license management. Disponibile sul markeplace di Matrix42 a partire da gennaio, LIS Premium è un servizio aggiuntivo del SAM che fornisce supporto ai clienti che hanno bisogno di una consulenza rapida, efficace o personalizzata nel campo delle licenze. Il servizio è disponibile in tre modalità di servizio.

Il servizio LIS Premium Service si rivolge alle aziende che hanno bisogno di un supporto per coordinare grandi volumi di dati tecnici non elaborati, proponendo un portfolio software completo e una serie di condizioni di licenza. Quando le risorse interne sono limitate, le aziende possono beneficiare del supporto fornito da consulenti esterni; tuttavia, tali servizi sono spesso costosi e comportano lunghi tempi di attesa. Il servizio LIS Premium Service colma il divario tra specialisti interni ed esterni offrendo assistenza rapida, efficiente e personalizzata in merito a tutte le questioni relative alla gestione delle licenze, nonché una mappatura completa di tutti gli scenari nel tool Matrix42 SAM.

Tra i molteplici vantaggi, LIS Premium offre un servizio personalizzato al cliente. I clienti possono contattare un esperto in qualunque momento per chiedere delucidazioni sulle licenze o per ricevere supporto nella mappatura dei modelli di licensing. Inoltre, LIS premium mette a disposizione un ampio database per il riconoscimento di software e licenze per ogni produttore. Nel caso manchino informazioni su soluzioni specifiche, verranno aggiunte. Questo permette ai clienti di definire il loro portfolio software e valutarlo in modo semplice per categorie o ciclo di vita.

Ogni cliente riceve una newsletter mensile con aggiornamenti sulle metriche individuali e sulle versioni aggiornate dei dati LIS. Per sfruttare al meglio LIS Premium, i clienti hanno la possibilità di discutere le proprie priorità e metriche con un referente dedicato ogni tre mesi.

LIS premium si declina in tre modalità di servizio:

-il modello entry-level “DATA” comprende la manutenzione dei dati per il riconoscimento automatico di software e licenze, metadati per la categorizzazione tramite [email protected] e UNSPSC, il codice ECCN, informazioni sul ciclo di vita dei software e i nomi dei file eseguibili per semplificare le analisi d’utilizzo.

-Il modello esteso “DATA TERMS” offre, in aggiunta, l’accesso a migliaia di documenti nella license library online e la possibilità di contattare degli esperti di licenze per ricevere chiarimenti su domande specifiche.

-Il modello “DATA+TERMS+TOOL” amplia ancora di più questi servizi per includere il coaching on-the-job per l’utilizzo del tool SAM. Ogni modello di servizio include di default supporto dedicato, newletter mensili e riunioni di coordinamento trimestrali.