La rete Wi-Fi 6 di Extreme Networks al servizio dello sport

Dal 2020 anche nello stadio di football americano di Nashville (Tennessee) Extreme Networks ha installato una nuova rete Wi-Fi 6 che offre migliori performance. Questa installazione arriva dopo quelle già annunciate nel 2019 nello stadio di calcio di Houston (Texas) e negli impianti sportivi delle università Leeds Beckett e West Texas A&M.

Extreme Networks è il fornitore ufficiale di soluzioni Wi-Fi della National Football League da sette anni, e per gli ultimi sei Super Bowls, e le sue tecnologie vengono adottate da 25 squadre professionistiche.

Basate sugli access point ExtremeWireless e sulla tecnologia ExtremeSwitching, le soluzioni Wi-Fi 6 offrono una maggiore ampiezza di banda e quindi supportano un maggior numero di apparati – compresi quelli IoT – e di applicazioni ad alto consumo di banda, come lo streaming video e la condivisione sui social media, oltre alle applicazioni di servizio, come quelle per la biglietteria, il controllo degli accessi e i punti vendita.

Bob Flynn, Vice President dei Tennessee Titans e responsabile dello stadio

Abbiamo scelto di adottare la tecnologia Wi-Fi 6 perché ci permette di offrire agli spettatori il livello di servizio e di esperienza utente che li spinge a preferire la presenza allo stadio rispetto alla comodità del salotto e della diretta televisiva. Senza l'intrattenimento in tempo reale che riusciamo ad erogare attraverso la rete Wi-Fi, la maggior parte dei sostenitori dei Titans rimarrebbe a casa e noi perderemmo un'importante fonte di fatturato.