CompuMark, violazioni del marchio in costante crescita

Stando a un recente studio CompuMark, le violazioni del marchio sono in costante aumento; negli ultimi due anni si è registrato un incremento del 15%.

L'85% delle imprese ha dovuto affrontare una violazione del marchio lo scorso anno, con un trend in crescita rispetto all'81% del 2018 e al 74% nel 2017. Sono questi i risultati della recente ricerca di CompuMark, leader nel settore della ricerca e della protezione del marchio, una società Clarivate Analytics.

Per le aziende oggetto di violazione, le conseguenze sono state rilevanti: gli intervistati hanno in particolare citato la confusione dei clienti (45%), la perdita di entrate (38%) e il danno alla reputazione aziendale (37%). Tre violazioni del marchio su quattro hanno avuto come conseguenza un contenzioso giudiziario e il 40% delle organizzazioni ha dovuto affrontare spese legali per un importo compreso tra i 50.000 e i 249.000 USD. Inoltre, nel 46% dei casi l'azienda ha dovuto procedere al rebranding, una procedura decisamente costosa.

La ricerca mostra inoltre che la violazione del marchio spesso non si limita alla ragione sociale, ma include varie tipologie di violazione:

Ragione sociale (44%) Domini Web (44%) Social media (38%) Marketplace online (38%) Campagne pubblicitarie (34%)

Parallelamente all'aumento delle violazioni, è cresciuto anche il numero di marchi registrati: il 48% delle aziende ha registrato un numero maggiore di marchi, il 31% lo stesso numero e il 21% un numero inferiore, rispetto all'anno precedente. Le cifre rispecchiano quanto espresso nel recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con un aumento del 15,5% dei marchi registrati nel 2018.

Anche il panorama delle registrazioni è in costante mutamento: il 78% degli intervistati include marchi di disegno industriale nelle proprie strategie di registrazione, mentre il 56% registra un maggior numero di marchi di immagine rispetto al 2018.



La tecnologia è stato il modo più citato (49%) per migliorare il processo di protezione e ricerca del marchio e l'intelligenza artificiale è considerato il metodo migliore per accelerare la ricerca, il monitoraggio e il controllo tramite l'uso dell'analisi predittiva e l'automatizzazione delle attività.