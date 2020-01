ProGlove e Samsung, scanner indossabili per l’industria

ProGlove collabora con Samsung Electronics America per sviluppare una soluzione avanzata che includa scanner indossabili per il manifatturiero e altri settori.

Questa soluzione combinata associa i prodotti per la scansione di codici a barre indossabili della linea MARK di ProGlove con l’ultimo smartphone rugged di Samsung pensato per il business - il Galaxy XCover Pro – fornendo così agli utenti aziendali un flusso di informazioni sicuro e continuo che consente tracciabilità costante e un maggiore comfort per gli utilizzatori.

Quando le due soluzioni vengono utilizzate insieme, i lavoratori in movimento hanno a portata di mano le informazioni di cui hanno bisogno e possono inserire i dati richiesti nei loro sistemi IT in mobilità.

Eliminando la necessità per i lavoratori di tornare ai terminali fissi per lavorare, memorizzare le indicazioni o prendere le pistole scanner convenzionali, l'efficienza e il comfort dell'utente aumentano, mentre le possibilità di errore diminuiscono.

Gli smartphone rugged di Samsung, leader in questo settore, si abbinano perfettamente agli scanner di codici a barre indossabili ProGlove. Il Galaxy XCover Pro, che si basa sul sistema operativo Android, è uno smartphone sottile, leggero ed elegante, costruito per operare con condizioni ambientali difficili, che offre ai lavoratori un unico dispositivo in grado di eseguire più attività contemporaneamente.

Fornisce la sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi lavoro, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tipo di condizione - sia che si lavori sul campo in condizioni climatiche estreme o in un sito di produzione indoor. Inoltre, è caratterizzato da un grande e luminoso schermo da 6,3" che fornisce una visione di alta qualità quando si visualizzano grafici, presentazioni o schemi.

Altre caratteristiche includono un touchscreen avanzato in grado di funzionare in qualsiasi condizione, con maggior sensibilità al tocco in modo che possa essere utilizzato con i guanti in condizioni di bagnato, e tasti multipli programmabili per creare comodamente azioni personalizzate con un solo click. Sfruttando la potente piattaforma Samsung Knox gli utenti possono anche aumentare il livello di sicurezza dei propri dati, migliorando al contempo le istruzioni per il lavoratore.

La scansione dei codici a barre è una funzione importante per documentare le fasi di un processo e per garantire tracciabilità - una parte essenziale per tracciare e rintracciare un prodotto attraverso la supply chain. Attraverso questa collaborazione con Samsung, ProGlove fornisce un classico esempio di tecnologia costruita intorno al lavoro umano, fornendo una soluzione di scansione di nuova generazione facile da implementare, affidabile nell'uso, che riduce drasticamente i tempi di scansione e gli errori di prelievo grazie al preciso feedback dei lavoratori.

Il feedback che ricevono i lavoratori utilizzando le soluzioni ProGlove consiste in una combinazione di segnali tattili, visivi e audio che confermano le scelte corrette e identificano quelle sbagliate quando gli articoli vengono scansionati. La gamma di prodotti MARK è in uso presso alcuni dei più rinomati marchi industriali a livello mondiale come BMW, Bosch e Lufthansa. MARK permette al lavoratore di avere le mani completamente libere e ha all'incirca le dimensioni di una scatola di fiammiferi, il che lo rende lo scanner di codici a barre più leggero e più piccolo al mondo.