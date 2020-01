Heineken e JDA, una digital supply chain di successo

Heineken collabora da tempo con JDA Software; l’azienda accelera il processo di trasformazione digitale e pone le basi per una digital supply chain di successo.

Di fatto, l’azienda ha deciso di estendere l’utilizzo delle soluzioni di planning offerte da JDA ad altre aree geografiche, con l’obiettivo di fare evolvere i processi di Sales & Operations Planning (S&OP) in processi di Integrated Business Planning (IBP), accrescendo così anche e la rilevanza delle soluzioni JDA in questo processo di trasformazione strategica dei processi di pianificazione.

Joost Luijbregts, Senior Director Global Customer Service / Logistics / Planning, Heineken

Abbiamo alcuni dei mercati più complessi e volatili al mondo e abbiamo lavorato con JDA per prendere decisioni più rapide e informate, che hanno un impatto diretto su tutti gli attori coinvolti nella catena del valore. Con JDA, abbiamo fatto enormi passi avanti, cambiando radicalmente il modo in cui pianifichiamo il nostro business.

Heineken ha implementato una strategia per passare da un approccio S&OP a un approccio di Integrated Business Planning, che unisce le attività di vendite, marketing, finance, supply chain e procurement per prendere decisioni predittive basate su informazioni complete e affidabili.

Le nuove funzionalità di pianificazione degli scenari hanno permesso all'azienda di ottimizzare costi, margini e capacità. A seguito dell’implementazione di questa strategia in tutta Europa, Heineken ha ottenuto una migliore accuratezza nelle previsioni, riduzione degli stock out, la rotazione ottimale delle scorte e incremento di produttività.

L'obiettivo dell’azienda è di estendere la soluzione JDA alla maggior parte delle sedi globali più grandi, disponendo così della più pervasiva soluzione cloud-based in azienda. Inoltre, Heineken intende sempre più sfruttare il potere dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico (ML) offerto dalle soluzioni JDA, ed ha iniziato un progetto pilota basato sulla soluzione JDA Luminate Demand Edge.