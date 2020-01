Aruba Enterprise per Ducati, debutta il New Generation DC

Aruba Enterprise ha progettato l’estensione dell’infrastruttura on-premise di Ducati Motor Holding adottando il paradigma di affidabilità e resilienza dell’hybrid cloud.

Gli obiettivi, pienamente raggiunti, includevano l’erogazione di servizi tramite data center di livello enterprise e l’attivazione di un piano di Disaster Recovery su misura.

Aruba Enterprise ha realizzato un progetto che ha totalmente rivisto le architetture e le logiche tradizionali per dare spazio ad una “nuova concezione di data center”: caratterizzata dalla massima personalizzazione, è stata infatti implementata una soluzione ibrida che di fatto coinvolge entrambi i data center, quello esistente di Borgo Panigale e il Global Cloud Data Center di Aruba.

Nello specifico, il progetto ha previsto e risposto a tre esigenze principali:

rinnovare l’hardware del data center on-premise di Ducati fornito sotto forma di servizio in modalità Private Cloud: per quanto riguarda l’infrastruttura di produzione presente a Borgo Panigale, la divisione Enterprise ha progettato un’infrastruttura con server Lenovo e componenti storage NetApp per effettuare il backup on-premise presso Ducati; fornire a Ducati una soluzione Cloud completamente dedicata per garantire il massimo livello di sicurezza e segretezza; realizzare un ambiente di Disaster Recovery all’interno di Global Cloud Data Center per gli applicativi più importanti localizzati sui sistemi on-premise presso Ducati.

Il New Generation Data Center è, dunque, una vera e propria estensione del data center che Ducati Motor Holding. Grazie alle competenze IT di design architetturale degli ingegneri e project manager interni e alla capacità di seguire il cliente in ogni fase evolutiva del progetto, la divisione Enterprise ha disegnato un data center in ibrido che vede una soluzione in hybrid cloud on-premise a Borgo Panigale e una soluzione all’interno di Global Cloud Data Center.

A questa si aggiunge la soluzione realizzata presso Global Cloud Data Center che di fatto consiste in un’ulteriore peculiarità del progetto, poiché possiede una doppia funzionalità: funge come estensione del cloud di Ducati che può migrare i suoi workload dal sito di Borgo Panigale al data center di Ponte San Pietro, senza interruzione del servizio; e in caso di necessità, il DC di Ponte San Pietro diventa anche il sito di Disaster Recovery dei dati della Holding.

Tra i vantaggi principali della nuova soluzione studiata per Ducati:

Personalizzazione e time to market - avere un’infrastruttura personalizzata permette di sfruttarla con il massimo vantaggio; Ducati ha la completa libertà di utilizzare le risorse computazionali a disposizione per il Disaster Recovery anche come ambiente di test, come se fossero risorse primarie. In questo modo Ducati dispone di maggiore potenza di calcolo e può sfruttare le macchine di test per nuovi prodotti, migliorando al contempo il time to market per il proprio business;

Resilienza e sicurezza dati - la soluzione garantisce la massima sicurezza per i dati poiché sono replicati tra il sito primario e quello secondario; in termini di sicurezza a livello fisico, inoltre, Global Cloud Data Center è un data center di livello enterprise, accreditato secondo lo standard ANSI/TIA 942, Rating 4, e quindi soddisfa e supera gli standard di riferimento.

Konstantin Kostenarov, CTO Ducati Motor Holding

Avevamo bisogno di rinnovare l’architettura IT on premise che supporta i processi di sviluppo, innovazione e di business in generale ed abbiamo ottenuto molto di più: una soluzione di Disaster Recovery totalmente personalizzata, l’aumento della resilienza dei nostri dati ed una drastica riduzione del time to market che ci distingue per quanto riguarda l’innovazione che portiamo con le nostre moto.