Rosenberger OSI, installazione in fibra ottica per TenneT

Rosenberger OSI ha sviluppato un avanzato progetto in fibra ottica per TenneT; sono state attivate workstation e training room della sala di controllo e monitoraggio.

TenneT è tra i principali gestori di sistemi di trasmissione per l'elettricità in Europa. La società impiega oltre 4.500 persone e gestisce circa 23.000 chilometri di linee e cavi ad alta tensione. La società ha istituito centri di controllo di monitoraggio in Germania settentrionale e meridionale per garantire il funzionamento sicuro della rete 24 ore su 24.

Per garantire la disponibilità e la sicurezza della rete anche nel futuro, TenneT ha lanciato il progetto "KVM Matrix" e ha incaricato Rosenberger OSI di pianificare e implementare la soluzione. Una connessione tra le stazioni di controllo e il data center consente la visualizzazione dei dati dedicati direttamente nelle stazioni di lavoro dei centri di controllo nonostante la distanza fisica.

Il progetto è stato realizzato da Rosenberger OSI in 20 giorni. La società tedesca ha implementato diverse postazioni di lavoro e spazi di formazione nella sala di controllo di TenneT.

Altre postazioni di lavoro, inoltre, sono presenti nel back office. I vari tipi di cavo sono stati sottoposti a misurazioni prima di essere approvati. Questo step ha previsto la misurazione in fabbrica dei cavi in fibra ottica e la misurazione con OTDR per la messa in servizio in loco.

Il team di assistenza ha utilizzato trunk OM4 PreCONNECT STANDARD a 96 fibre per il collegamento tra la sala di controllo, il centro dati, le sale di formazione e l'area ufficio. Pannelli di distribuzione PreCONNECT SMAP-G2 a 1U e 2U nonché pannelli di giunzione 1U e 2U sono stati utilizzati per la connessione dei trunk ad esempio nella sala di controllo. Sono stati necessari ulteriori lavori di giunzione per implementare correttamente i trunk.