Competenze basate sull’AI, Cornerstone acquisisce Clustree

Cornerstone OnDemand acquisisce Clustree, società francese proprietaria di un motore di ricerca delle competenze basato su AI ampiamente adottato.

Fondata nel 2014, Clustree ha ideato uno dei motori di ricerca di skill più sofisticati al mondo, utilizzando il machine learning e algoritmi senza bias, per aiutare le aziende a incrociare le competenze dei propri dipendenti con funzioni aziendali specifiche. Clustree ha sviluppato la sua ontologia di skill consolidando oltre un miliardo di competenze lavorative in varie lingue in una libreria di 53.000 competenze verificate che descrivono accuratamente tutti i profili dei dipendenti di tutti i settori.

Entro il prossimo anno, Cornerstone prevede di integrare il motore di Clustree nel proprio portfolio di prodotti che compongono la sua soluzione People Development.

Questa integrazione permetterà di:



• Creare un inventario di competenze. Le organizzazioni avranno una chiara percezione delle attuali skill delle persone e saranno in grado di assegnare meglio i ruoli specifici, formando team più produttivi. Inoltre, il personale comprenderà meglio le competenze e le abilità specifiche richieste, nonché le competenze specialistiche necessarie per il proprio ruolo.

• Individuare aree di crescita e sviluppo. Partendo dai ruoli dei dipendenti e dai percorsi di carriera pianificati per il futuro, le organizzazioni e il personale potranno individuare eventuali skill gap e accedere a opportunità di formazione personalizzate attraverso Content Anytime.

• Prendere decisioni informate relativamente al recruiting. La possibilità di rilevare competenze “nascoste” nei curricula dei candidati sulla base delle precedenti posizioni, delle credenziali e dei successi ottenuti, consentirà ai team HR di incrociare al meglio i candidati con le posizioni aperte.