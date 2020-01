Socomec semplifica la gestione remota e real time degli UPS

Socomec ha lanciato una soluzione innovativa pensata per la gestione centralizzata ed efficiente di infrastrutture elettriche di importanza critica.

Integrando la tecnologia "smart" in un'architettura elettrica nuova o già esistente, la nuova soluzione rende possibile gestire continuità, affidabilità ed ottimizzazione dell’efficienza energetica direttamente dal proprio smartphone.

Marco Ghirlanda, Expert Services Manager Socomec Italia

La gestione efficiente di ogni UPS all'interno di un'infrastruttura elettrica è fondamentale per garantire l’ottimizzazione delle risorse e la qualità dell’alimentazione. Ci siamo posti dal punto di vista dei nostri clienti e degli utenti finali e, sfruttando le più recenti tecnologie digitali e mobile, abbiamo definito un approccio rivoluzionario alla gestione dei sistemi UPS.

L’innovativa soluzione Solive, sviluppata da Socomec, permette il monitoraggio di tutti gli UPS installati sul sito (o in più siti differenti) da uno smartphone attraverso un'applicazione mobile dedicata con una grafica semplice e intuitiva.



SoLive UPS raccoglie i dati da tutti i sistemi UPS installati nell’impianto elettrico e presenta, su una dashboard collegata in modalità "live", le informazioni relative a soglie ed eventi.

Per ciascuna macchina viene visualizzato lo stato di funzionamento e gli eventuali allarmi, in questo modo, poiché vengono visualizzati anche informazioni relative alle specifiche installazioni UPS, la dashboard live permette l'analisi in tempo reale da remoto e la notifica istantanea delle anomalie.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale sullo stato di ogni UPS – inclusivi dei parametri di potenza, tasso di carico globale, capacità e autonomia della batteria oltre alla temperatura dell'UPS - l'app garantisce che tutti gli UPS lavorino in condizioni normali e permette agli utenti di reagire tempestivamente agli eventi imprevisti con un netto impatto sul MTTR.

La raccolta dei dati di installazione ed esercizio consente inoltre di individuare in maniera predittiva potenziali problemi e quindi attivare eventuali gruppi di backup o rimettere in funzione apparecchiature difettose.

L’analisi delle performance legate al funzionamento degli UPS consente agli specialisti Socomec di acquisire una migliore comprensione dell'ambiente operativo caratteristico di ciascuna delle applicazioni reali e, quindi, di proporre interventi di manutenzione predittiva in maniera più informata.

Inoltre, in caso di anomalie, SoLive crea un collegamento diretto con i centri di assistenza locali rendendo il supporto della rete globale dei tecnici specializzati Socomec sempre a portata di mano.

SoLive è una feature del servizio di telemonitoraggio da remoto professionale Link-UPS, attraverso il quale tutte le installazioni del cliente vengono monitorate 24h, non-stop, direttamente dal Centro di Assistenza Tecnica Socomec più prossimo.

I tecnici specialisti Socomec, in caso di anomalie, si attiveranno proattivamente nell’analisi e nella risoluzione di eventuali anomalie notificate direttamente dal Link-UPS e, se necessario, nel contattare il cliente per proporre l’azione correttiva più rapida secondo gli accordi definiti nei contratti di manutenzione Socomec.

In conclusione, grazie alle nuove tecnologie "smart mobile” integrate da Link-UPS e Solive, il costruttore azzera la distanza dall’applicazione finale e interviene direttamente nell’identificazione della problematica, così da poter ridurre al minimo il tempo medio di ripristino dei sistemi (MTTR), aumentando la disponibilità e minimizzando i costi di inattività.