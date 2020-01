OMG sceglie Centro Computer per l’infrastruttura server

Le soluzioni di Centro Computer hanno consentito a OMG di migliorare i server aziendali e la velocità delle applicazioni, e avviare i processi di business continuity.

OMG è un’azienda italiana che opera da 50 anni su tre linee di business: produzione di carrelli elevatori elettrici standard e custom per la movimentazione di qualsiasi tipo di merce, commercializzazione e manutenzione di chiusure industriali e servizio di verniciatura e sabbiatura industriale. Queste tre aree operative convivono all’interno dell’azienda operando sia all’estero, sia in Italia, dove è presente con quattro stabilimenti a Gonzaga (MN), Cinisello Balsamo (MI), Montemurlo (PO), Palidano di Gonzaga (MN).

Nel 2018 OMG, dopo aver subito alcuni incidenti informatici a causa di virus che hanno danneggiato i sistemi e le applicazioni aziendali, ha deciso di rivedere l’intera infrastruttura IT, valutando con particolare attenzione le nuove metodologie di virtualizzazione previste per i server. Partendo così da un’analisi effettuata con la Newton, società del gruppo concentrata sull’erogazione di servizi su AS400, OMG si è rivolta a Centro Computer per l’analisi delle diverse opportunità offerte sul mercato. L’esigenza principale era quella di gestire l’attività di assessment per poter verificare quali fossero le tecnologie di failover che consentissero la massima protezione e sicurezza sia per il backup sia per l’eventuale restore, la scalabilità ottimale per aggiungere o togliere risorse a un server in base al fabbisogno, e il miglior risparmio economico raggiungibile.

La consulenza di Centro Computer ha portato alla definizione della nuova soluzione che è stata implementata nei primi mesi del 2019 ed è basata su un server HP DL380G10, l'ultima generazione di server in termini di sicurezza, espandibilità e prestazioni; virtualizzazione con Hyper-V; sistema di backup di Veeam con repository NAS e supporto esterno RDX per duplice copia; storage HPE MSA 1050; firewall Palo Alto PA220 in alta affidabilità per tutte le sedi. Sono stati inoltre forniti servizi sistemistici per la migrazione dei sistemi e la definizione della nuova piattaforma informatica per assicurare la connettività VPN tra la sede centrale e le filiali.

Per definire i servizi da erogare, Centro Computer è partita dalla stesura di un assessment dell’infrastruttura presente dal cliente, approfondendo le tematiche di network, storage, sicurezza e calcolo, per valutare e definire, tutti gli obiettivi concordati. Successivamente è stata delineata una proposta personalizzata e completa di migrazione e re-platform di tutto l’impianto. Centro Computer ha fornito poi il supporto e l’assistenza di configurazione, installazione e messa in opera delle nuove architetture con servizi di affidabilità geografica tra le filiali in modalità garantita ed erogata in parallelo su tutte le sedi, preparando OMG per la migrazione in una logica di business continuity futura.

Enzo Falco, IT Manager di OMG

Siamo rimasti subito estremamente colpiti dalla professionalità commerciale e dalle competenze tecniche dimostrate dagli esperti di Centro Computer e la proposta economica che ci è stata formulata ha risposto perfettamente alle nostre esigenze. La richiesta principale era quella di ottimizzare i costi dei nostri server, guadagnando sensibilmente in termini di alta affidabilità e sicurezza grazie all’ausilio delle tecnologie di virtualizzazione e siamo più che soddisfatti della stabilità ottenuta dai nostri sistemi che oggi sono più performanti e assicurano una buona velocità delle applicazioni, poiché abbiamo ridotto del 25-30% la latenza di banda.