QNAP TS-251D, NAS compatto con espandibilità PCI Express

QNAP TS-251D è uno storage di rete compatto a due bay; alimentato da una CPU Intel Celeron low power, la piattaforma vanta uno slot di espansione PCIe.

Pur trattandosi, dunque, di una soluzione entry-level, il sistema beneficia di prerogative tipiche dei modelli di fascia media. Ciò include lo slot per schede addizionali di tipo PCI Express 2.0 x4 e la possibilità di arrivare a 8 GByte di RAM (i modelli di serie sono disponibili con 2 o 4 GByte di fabbrica).

La piattaforma adotta un processore dual-core 2 GHz Intel Celeron J4005, memoria DDR4 e dispone di una porta LAN Gigabit; le unità interne supportate sono quelle di tipo Serial Ata 3. Il TS-251D fornisce velocità di lettura/scrittura affidabili e una crittografia accelerata hardware Intel AES-NI 256 per proteggere i dati sensibili e riservati nel NAS. Il TS-251D supporta anche le snapshot, consentendo agli utenti di recuperare velocemente i dati in caso di eliminazione/modifica accidentale o di attacco ransomware.

Tra le schede di espansione supportate, QNAP NAS TS-251D permette l’installazione di board di rete QNAP QXG – 10GbE/5GbE, capaci di lavorare ad alta velocità anche sui diffusi cavi CAT 5e. È inoltre possibile installare una scheda QM2 per aggiungere la cache M.2 SSD e la connettività 10 GbE. Tra gli adattatori compatibili, anche QNAP QWA-AC2600, ideale per creare un ambiente wireless per l'archiviazione e lo streaming. Il NAS supporta inoltre una scheda USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) per aumentare il numero di porte USB.

L'App Center di TS-251D fornisce un'ampia gamma di strumenti per la produttività:

QmailAgent per la gestione centralizzata di più account di posta elettronica, Notes Station 3 per ottenere una maggiore efficienza per la condivisione di note e gruppi di lavoro collaborativi; Qfiling per automatizzare i flussi di lavoro degli utenti per una maggiore efficienza e produttività; Qsirch per ricerche rapide dei file; Cinema28 e Qmedia consentono agli utenti di godere di un'esperienza multimediale fluida utilizzando diversi protocolli di streaming; Multimedia Console consolida tutte le applicazioni multimediali QTS in un'unica applicazione per consentire agli utenti di gestire centralmente tutte le applicazioni multimediali.

Gli utenti possono utilizzare anche il telecomando QNAP, RM-IR004 (venduto separatamente), con l'app QButton per personalizzare le funzioni dei pulsanti e navigare più facilmente.