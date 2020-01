Acer TravelMate Spin B3, il convertibile robusto per la scuola

La gamma di notebook convertibili Acer si estende con il recente TravelMate Spin B3 e con il classico modello a conchiglia TravelMate B3, pensati per le scuole primarie.

Parliamo di unità “rinforzate” capace di subire qualche maltrattamento in più, rispetto ai convenzionali notebook della medesima fascia di prezzo. I device sono conformi allo standard militare MIL-STD 810G, ossia sono abbastanza robusti da sopravvivere agli urti e al versamento accidentale di liquidi, che sono parte della vita quotidiana degli studenti. Un coperchio resistente alla pressione, bordi in gomma antiurto e angoli rinforzati contribuiscono alla durata dei dispositivi. Questi notebook possono anche supportare gli studenti per l'intera giornata scolastica (autonomia fino a 12 ore) senza bisogno di ricaricare la batteria.

I portatili, con schermi da 11,6”, offrono prestazioni ottimizzate e un design solido che li protegge dagli urti accidentali tipici della vita scolastica.

TravelMate Spin B3 e TravelMate B3 sono dispositivi affidabili, progettati per soddisfare le esigenze dei ragazzi delle scuole primarie. Sono dotati dei più recenti processori Intel Pentium e Celeron ed offrono agli studenti tutta la potenza di cui necessitano per lavorare in classe.

TravelMate Spin B3 è un dispositivo flessibile che si adatta alle esigenze di una giornata scolastica, tramite quattro modalità d’uso: gli studenti possono scrivere relazioni nella modalità a conchiglia, guardare video o seguire lezioni in modalità di visualizzazione, appoggiarlo su una scrivania in modalità tenda e lavorare con il touchscreen, oppure utilizzare la modalità tablet per prendere appunti in classe o disegnare nelle ore di arte. Una fotocamera opzionale consente agli studenti di catturare foto e video anche in modalità tablet. TravelMate B3 Spin ha in dotazione uno stilo agganciabile con tecnologia AES di Wacom per offrire un'esperienza di scrittura naturale.

L'ecosistema scolastico è composto da più che semplici studenti, per questo TravelMate Spin B3 e TravelMate B3 offrono una varietà di funzioni che semplificano la vita degli insegnanti e dei tecnici IT delle scuole. Un indicatore luminoso per la batteria opzionale consente ai docenti di vedere quali notebook degli studenti sono quasi scarichi. I dispositivi dispongono di sistemi di ancoraggio difficili da rimuovere e di una tastiera di facile sostituzione, che facilita la riparazione da parte dei tecnici IT della scuola.

TravelMate Spin B3 e TravelMate B3 sono dotati di una un’ampia varietà di opzioni per la connettività: Ethernet, due connettori USB 3.2 Gen 1, una porta HDMI e, su modelli selezionati, una porta USB Type-C valevole per la ricarica, la connessione a monitor esterni e il trasferimento dati fino a 5GB/s da e verso periferiche esterne.

Il notebook convertibile TravelMate Spin B3 sarà disponibile in EMEA da aprile, con prezzi a partire da 329 USD. Il notebook TravelMate B3 sarà disponibile in EMEA da aprile, con prezzi a partire da 239 USD.